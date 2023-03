Calcio, danza, pallavolo, basket…che noia, ormai siamo nel 2023, davvero vogliamo parlare solo di questi sport? Il mondo si è evoluto, le mode sono cambiate e mentre il progresso procede e ci comanda di avere larghe vedute, noi dobbiamo obbedire. Se vogliamo continuare a essere sul pezzo, a non essere definiti dei boomer, giocare a calcio e guardare le partite non basta più, dobbiamo anche aggiornarci, per esempio informandosi su quali sono gli sport più stravaganti del mondo.

Hobbyhorse, ciclismo subacqueo, yukigassen… hai mai sentito parlare di questi sport?

Se la tua risposta è no, non ti rubo altro tempo e ti lascio proseguire con la lettura dell’articolo

Alcuni degli sport più stravaganti del mondo

1- Nuoto d’inverno

Negli ultimi anni questa pratica sta spopolando tra i più giovani, specialmente nei paesi scandinavi, grazie ai numerosi benefici che genera per la mente e per il corpo.

Nuotare nelle acque gelide richiede un grande atto di coraggio, quello che i finlandesi chiamano sisu e che si acquisisce dalla potenza delle basse temperature. In compenso questo sport favorisce anche il benessere, la circolazione del sangue, il buon umore e contribuisce a rendere più energico e vitale chi lo pratica giornalmente.

I consigli basilari per praticare il nuoto d’inverno senza ritrovarsi in spiacevoli situazioni sono nuotare in compagnia e non tuffarsi nell’acqua gelida immediatamente, ma avere pazienza e immergersi lentamente.

2- Kalarippayattu

Il Kalarippayattu è una delle arti marziali più antiche dell’oriente, nata in India, nella regione del Kerala, e ritratta in molti film regionali e internazionali come il Mito di Asoka.Come in una sorta di danza, il Kalarippayattu si costruisce con un’alternanza di sequenze composte da calci, prese e persino l’utilizzo di armi. L’obiettivo primario è il massimo coordinamento tra mente e corpo, ma prevede anche la specializzazione nelle pratiche medicinali indigene.

Del Kalarippayattu esistono diverse varianti regionali, classificate come stile Settentrionale, Meridionale e Centrale.

3- Hornuss

Si tratta di un particolare sport svizzero che prevede l’utilizzo di un dischetto, l’ “hornuss” (ovvero calabrone), lanciato in aria dal battitore con una frusta.

Una volta che il battitore colpisce l’Hornuss lanciandolo in direzione del campo avversario, il gioco ha ufficialmente inizio. I giocatori dovranno cercare di bloccare il dischetto prima che tocchi il suolo, aiutandosi con delle pale.

L’ Hornuss è un gioco antichissimo e già nel 1600 c’era chi ne parlava. Viene considerato uno dei principali sport nazionali svizzeri e nel paese è estremamente popolare poichè unisce sport e tradizione.

4- Bossaball

Calcio, atletica, pallavolo, ginnastica acrobatica e capoeira brasiliana in un unico sport, questo è il bossaball. Si gioca a squadre, in un campo composto da 2 trampolini, ciascuno ad un lato di una rete circondata da una superficie gonfiabile su cui i giocatori compiono vere e proprie acrobazie aeree.

L’obiettivo del gioco, nato nel 2004, è quello di far cadere la palla nel campo degli avversari. La squadra che per prima totalizza 25 punti vince la partita. Secondo le regole, si hanno a disposizione 8 tocchi prima che un giocatore lanci la palla nel campo degli avversari dal trampolino elastico nel modo più incisivo possibile

5- Kabaddi

Da piccolo eri un portento a “ce l’hai”? Allora avresti potuto provare a diventare un professionista di kabaddi, lo sport nazionale del Bangladesh, diffuso anche in India, Pakistan, Giappone e Iran.

È uno sport di contatto che combina forza fisica, strategia e agilità. Sul campo giocano due squadre che occupano due metà opposte del campo: a turno spediscono un attaccante nella metà avversaria al fine di guadagnare punti.

Nel campo nemico il pedone deve cercare di toccare un giocatore della squadra avversaria e nell’arco di 30 secondi raggiungere il proprio campo senza essere toccato a sua volta.

Qualora l’attaccante riesce a tornare nel proprio campo il punto sarà per la squadra attaccante. Se invece venisse toccato (o placcato) il punto va alla difesa, che quindi manderà un proprio giocatore all’attacco.

6- Capoeira

La Capoeira è una disciplina afro-brasiliana, probabilmente uno dei pochi sport al mondo ad essere riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

È una lotta mascherata come danza, sviluppata dagli schiavi brasiliani nell’epoca del colonialismo e oggigiorno diventata simbolo di libertà di espressione e di movimento. ​

Si tratta di un bellissimo sport, in cui lotta, danza e musica si uniscono generando una simbiosi perfetta di forza, ritmo, poesia e agilità. I lottatori non sono rivali, ma compagni che fingono di lottare e che cercano di dare una visione artistica al combattimento.

7- Yukigassen

In Giappone lo chiamano Yukigassen, noi diremmo “battaglia di palle di neve”.

Nasce nel 1987 e ad oggi è a tutti gli effetti una disciplina agonistica, in particolare in Hokkaido dove ogni anno, sul monte Showa-Shinzan a Subetsu, si tiene il campionato del mondo.

Sul campo di battaglia si dispongono zone di trincee e si preparano fino a 90 palle di neve. I giocatori, 7 per squadra, indossano un elmetto con visiera e iniziano il gioco.

La battaglia dura tre minuti e a vincere è la squadra che conta il minor numero di giocatori eliminati o che è riuscita a conquistare la bandiera avversaria senza essere colpiti da una palla di neve.

8- Hobbyhorse

Tra gli sport più strani del mondo questo forse si aggiudica il primo posto. Se pensate che sia troppo assurdo per esistere davvero vi sbagliate, perché in realtà sono moltissimi a praticarlo e a oggi si disputano persino gare e campionati di hobbyhorse.

Per spiegarlo in modo chiaro e semplice l’hobbyhorse riprende la disciplina del dressage, ma sostituisce il cavallo vero con uno finto, ovvero una testa attaccata a un bastone, tipo un manico di scopa.

A bordo di questo finto cavallo l’obiettivo è eseguire coreografie, correre e saltare ostacoli.

9- Hurling

In Irlanda lo si pratica da secoli e merita il titolo di gioco con la palla più veloce del mondo.

Stiamo parlando dell’hurling, una specie di hockey su prato, proibito per lungo tempo durante l’occupazione britannica dell’Irlanda.

L’hurling è un gioco estremamente affascinante (se si considerano anche i moltissimi anni di storia che porta sulle sue spalle) che richiede grandissima precisione, destrezza e forza dei muscoli. Si gioca con una mazza di legno di frassino chiamata hurley in inglese (camàn in gaelico) e con una palla di cuoio, la sliotar. A sfidarsi sono due squadre e l’obiettivo dei giocatori è mandare la sliotar nella porta della squadra avversaria (che è molto simile a quella del rugby).

10- Ciclismo subacqueo

Come suggerisce il nome si tratta di ciclismo compiuto sott’acqua, ovvero letteralmente ci sono dei ciclisti che con una bicicletta pedalano sul fondale di una piscina, del mare o di un lago.

Questo sport prevede diversi tipi di gare:

– Gare a distanza in cui il ciclista deve andare il più lontano possibile- Gare di velocità, in cui l’obiettivo è coprire una distanza predefinita alla massima velocità

– Gare tra concorrenti dove i ciclisti devono percorrere un percorso, spesso composto anche da curve

Ad oggi la distanza più lunga percorsa sott’acqua con una bicicletta è di 6,7 km.