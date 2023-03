Come cercare virus su Mac

La prima cosa appena acquistato un pc è quella di proteggerlo con un antivirus efficace. Questo vale anche per il Mac. Possibile? I molti ritengono il gioiello Apple immune da malware, non è così. Ci sono virus che nemmeno il sistema integrato può garantire di eliminare. Cosa fare allora?

Errato pensare che il Mac sia esente da virus

Il Mac è uno dei computer migliori presenti nel mercato di riferimento, Apple ha pensato e realizzato un prodotto di altissimo livello. Tanti sono gli appassionati e clienti in tutto il mondo che lavorano o utilizzano per svago questo miracolo della tecnologia. Tuttavia quando si ha a che fare che un pc ci si imbatte sempre nel timore che qualche virus possa entrare nel sistema e comprometterne le funzionalità. Erroneamente si pensa che MacOS sia esente dai virus, questo è vero in parte. Bisognerà effettuare una scansione malware del Mac.

Le impostazioni di sicurezza Apple potrebbero non bastare

Sì, perché questo pc può essere intaccato dai virus e malware più pericolosi, ecco perché bisognerà procedere con una scansione virus approfondita che possa scongiurare qualsiasi pericolo. Il Mac può essere maggiormente protetto rispetto ad un altro tipo di computer grazie al nucleo Unix e a determinate impostazioni di sicurezza di Apple ma questo, come accennato, può non bastare. Ma come si è in grado di capire che qualcosa non va? Quando e come far suonare il campanello d’allarme?

Come capire se un virus sia entrato nel MacOS?

Innanzitutto, potreste riscontrare l’imprevedibilità dello stesso pc che magari va in blocco o si riavvia d’improvviso; poi ancora pagina inziale del browser potrebbe misteriosamente cambiare; potrebbe esserci la presenza di pop-up falsi che vi chiedono di aggiornare il sistema e infine potreste notare un rallentamento anomalo. Sarà buono eseguire due tipi di scansione dei virus, una manuale e uno automatico. Certamente non basterà accontentarsi di ciò che troverete in rete come “scansione per Mac”, spesso qui si nascondo infatti altri virus. Si potrà comunque procedere alla scansione con pochi passaggi: scaricare app dedicate, cliccare sulla scheda “Rimozione di malware”, scansionare e poi rimuovere.

Pochi e semplici passaggi per scongiurare problemi

Per la soluzione manuale potrete fare riferimento al Monitoraggio Attività e cioè al tracciamento di app e processi che danno problemi. In questa maniera controllerete le attività che consumano troppa energia tenendo anche sotto controllo la CPU. Qualora voleste intercettare virus nascosti nelle app allora potreste cercare nella cartella Applicazioni. Una protezione efficace comunque del Mac vuole alcuni passaggi fondamentali: l’aggiornamento del software, eseguire il backup, attivare la protezione integrata e propria di Mac, esaminare l’utility Disco e ripulire lo stesso. In ultimo, ma non pe importanza, controllate la vostra casella di posta elettronica, potrebbe essere stata compromessa.

Migliorate e proteggete il vostro Mac, computer di assoluto livello

Il Mac è un computer di ultima generazione, moderno, incredibilmente funzionale e dovete assolutamente proteggerlo nel migliore dei modi. Non crediate che sia esente sempre e comunque da tutti i virus, effettuate i passaggi necessari e consigliati per averlo sempre al massimo delle potenzialità.