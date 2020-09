Scopri i migliori gioielli dell’anno

La cosa più amata e preziosa di un gioiello non risiede tanto nel pregio del materiale con cui è lavorato o nelle pietre di cui è arricchito, quanto nella capacità intrinseca che rivela di valorizzare i tratti di un volto, illuminare lo sguardo e connotare con un tocco aggiuntivo di bellezza, sogno e colore qualsiasi donna parlando il suo stesso linguaggio. Collane, orecchini, bracciali e anelli sono piccoli accessori che se scelti nel modo giusto possono davvero trasformare il look più semplice in un outfit sofisticato e ricercatissimo.

Basta scegliere i dettagli in modo appropriato e il gioco è fatto. Un semplice tubino abbinato al girocollo perfetto acquista personalità e luce, una scollatura femminile risalta ancora di più con gli orecchini più adatti al proprio viso e anelli e bracciali possono rifinire qualsiasi gesto con la loro presenza luminosa e sensuale. Vediamo insieme quali sono i gioielli più desiderati del momento.

I gioielli protagonisti del 2020

Come tutti i prodotti che rientrano nell’ambito della moda e del lusso i gioielli subiscono le influenze dettate dai trend stagionali e dall’andamento dei mercati, ed è per questo che si assiste periodicamente al ritorno dei grandi classici o all’avanzare di nuovi stili da indossare.

Negli ultimi tempi cavigliere e collanine con ciondoli e iniziali si sono diffuse enormemente e si è andata sempre più affermando la tendenza a scegliere e a indossare gioielli personalizzati, capaci di raccontare con la loro stessa presenza qualcosa di sé, delle proprie passioni e della propria storia.

Si assiste in questi mesi a un grande ritorno delle perle, soprattutto se accostate a finiture in oro e alla riscoperta di maglie a spina di pesce o a catena piatta per collane dal gusto vintage, spesso accostate tra loro per soluzioni stratificate estremamente femminili.

Molto desiderate sono anche le pietre vivaci e arcobaleno perfette per le giovanissime che amano sfoggiare uno stile prettamente estivo da surfista.

Immancabili sembrano essere poi ciondoli e orecchini che richiamano il mondo degli animali occhieggiando ad alcune delle creature più affascinanti e amate del pianeta.Infine, indiscusso successo per gli anelli a fasce multiple, da combinare tra loro in un gioco di accostamenti sempre personale, per un effetto ricco e interessante.

Collezioni fantasiose e femminili

I gioielli Rue des Mille, realizzati in argento 925 e interamente rifiniti a mano sono tra le novità più in voga dell’anno.

Non solo perché interpretano in modo innovativo, giovane e colorato una tradizione gioielliera italiana secolare, ma anche perché riescono a cogliere le mille sfaccettature che un gioiello può rappresentare.

Questo grazie a collezioni fresche e originali, sempre alla moda, capaci di adattarsi a qualsiasi look interpretando il gusto individuale in modo inconsueto e deciso.

Vivaci e raffinati, placcati in oro giallo, bianco e rosa, sono disponibili in tanti modelli e si adattano ad essere combinati tra loro per effetti scintillanti e unici.

Le collezioni sono tante e ciascuna è un inno al sogno e alla fantasia.

È come se ogni singolo pezzo prodotto raccontasse una parte della tua storia iconizzandola in un elemento di design tutto da indossare. Si tratta di una selezione di anelli, bracciali, collane e orecchini impreziositi da pietre e strass e disegnati con l’unico scopo di regalare luce e bellezza.

Cuori, stelle ma anche animali, lettere, amuleti portafortuna e qualsiasi altra forma che richiami desideri, sogni, amore e amicizia sono le piccole note ricorrenti in accessori che parlano di te.

Irrinunciabili gioielli cult del momento quelli della collezione personalizzabile: una serie di piccoli e preziosi oggetti del desiderio da scegliere e inserire nella propria wish-list.

Tutti gli accessori femminili per eccellenza sembrano raccolti insieme e declinati nelle molteplici forme del desiderio per essere accostati liberamente fino a farsi espressione del carattere di chi li indossa.