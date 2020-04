Il ventilatore polmonare di Stephen Hawking donato all’ospedale di Cambridge

Per l’emergenza coronavirus, la figlia di Stephen Hawking decide di donare all’ospedale Royal Papworth di Cambridge il ventilatore polmonare utilizzato dal padre, scomparso nel 2018 all’età di 76 anni. Come in altri Paesi, anche nel Regno Unito c’è carenza di quelle attrezzature fondamentali per il trattamento dei pazienti affetti da covid-19

Stephen Hawking aveva acquistato personalmente il suo ventilatore, strumento fondamentale per continuare la sua battaglia contro la grave malattia degenerativa che lo colpì da giovanissimo, provocandogli sempre maggiori difficoltà motorie, poi respiratorie, fino ad arrivare alla paralisi.

Il ventilatore utilizzato da uno dei più autorevoli fisici teorici del mondo, noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri, sulla cosmologia quantistica e sull’origine dell’universo, è ora a disposizione del reparto dei malati di covid-19 nell’ospedale Royal Papworth.

His daughter Lucy Hawking said her father had received "brilliant, dedicated and compassionate" medical care at Royal Papworth Hospital.

We'd like to say a huge thank you to the Hawking family for supporting us at this challenging time🙏 #ThankYouNHS @NHSEngland @Telegraph

— Royal Papworth Hospital (@RoyalPapworth) April 22, 2020