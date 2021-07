In estate, lasciati trasportare dalla moda nautica di Slam

L’estate è potente, gioiosa, vivace e per definizione più leggera. Risveglia il desiderio di vivere, di provare, di sfidare e di divertirsi senza limiti. Nessun’altra marca di moda nautica è adatta come Slam a questa meravigliosa stagione!

Slam è ANCHE pura passione!

Nelle vene di Slam, una marca di abbigliamento nautico per uomo e donna di Genova, scorrono le onde e l’hobby ma anche il calore e la forza di un’amicizia incondizionata tra 4 giovani visionari e senza paura. 40 anni fa, hanno preso un forte impegno per la tecnologia al servizio delle prestazioni sportive ottimali. Si sono affermati nel mondo della vela inter-nazionale perseguendo l’innovazione e il design decennio dopo decennio e oggi, sono uno dei pochi produttori di attrezzature tecniche di alta gamma.

Slam è ANCHE libertà e natura!

Essendo coerenti, sorvolare sul mare e preservare l’ambiente per le generazioni future van-no di pari passo. Così Slam dimostra che la moda nautica può essere responsabile e im-pegnata nei confronti del mondo marino. È partner della One Ocean Foundation, sceglie di fornire tessuti certificati GOTS (Global Organic Textile Standard) e sta sviluppando mate-riali ECOTEC®, prodotti a partire da rifiuti industriali e bottiglie di plastica.

Slam è ANCHE un’avventura “a tutto tondo”!

La firma è in continua evoluzione.Non smette mai di sviluppare e sperimentare nuove tecniche di fabbricazione, materiali innovativi e design all’avanguardia. Già nel 1979, ha disegnato la prima maglia in pile pro-gettata per i marinai prima di rivolgere la sua attenzione alle giacche da vela con cuciture termosaldate o all’intimo senza cuciture. E sempre collaborando con i migliori atleti (tra cui Russell Coutts con cui ha vinto l’ America’s Cup nel 2010) continua ad aggiornare la sua specifica conoscenza di come navigare per competere, con quale spirito e con quali risul-tati.Oggi, l’abbigliamento Slam garantisce impermeabilità, libertà di movimento, protezione e comfort per tutti e in qualsiasi ambiente. Adattandosi alle tendenze della società, sono di-ventati essenziali sia durante l’attività più fisica che nella vita quotidiana, in mare o a terra. Le collezioni casual chic della marca sono piene del suo savoir-faire.