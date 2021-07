Tutta la convenienza di una spedizione online

Il mondo delle spedizioni è andato cambiando sempre di più, di pari passo alla diffusione degli acquisti online. Tuttavia, al giorno d’oggi, tramite servizi di corrieri sempre più capillari e pronti a ogni esigenza, l’organizzazione di spedizioni online non è più una faccenda di soli e-commerce; infatti, coinvolge ormai anche i privati, che possono approfittare di tutta una serie di vantaggi messi a disposizione dalla rete e dai sempre più versatili servizi di logistica.

Quali sono in vantaggi di una spedizione online?

I primi vantaggi della spedizione online si registrano ancora prima dell’invio del proprio pacco. Infatti, data l’enorme varietà di portali presenti sul web, è possibile accedere ai vari siti di corrieri e calcolare un preventivo per la propria spedizione. Basterà inserire semplicemente indirizzo del mittente e del destinatario e, eventualmente, tenere conto di varie opzioni accessorie da attivare, tra cui la velocità di consegna richiesta. In questo modo, sarà possibile selezionare il servizio di corrieri più economico.

Inoltre, i servizi di spedizione online prevedono il ritiro a domicilio del pacco già imballato (tra l’altro con la possibilità di includere questa opzione nel prezzo del preventivo, in base alle offerte predisposte dal portale stesso). Dal proprio domicilio, i servizi di corriere espresso di Spedizionecomoda.it possono raggiungere la meta stabilita in pochissimo tempo. Il ritiro del pacco presso la propria abitazione, all’ora e giorno concordati in fase di richiesta, non fa che alleggerire il mittente di tutta una serie di incombenze che, nel vecchio sistema di spedizioni, gli sarebbero gravate addosso.

Tra queste, lo spostamento del pacco – indipendentemente dal peso – nella sede fisica di spedizione, la coda con gli altri mittenti, il pagamento della tariffa che non si poteva valutare preventivamente: tutte situazioni che adesso si possono aggirare tramite i servizi online.

Al momento della spedizione, inoltre, si fanno avanti nuove possibilità per il mittente: quella cioè di controllare lo stato della spedizione lungo il percorso (servizio di tracking) e – se necessario – mettersi in contatto con il corriere stesso per meglio monitorare l’andamento del viaggio del proprio pacco.

Trasparenza e chiarezza delle spedizioni online

La maggior parte dei servizi di spedizione online garantisce chiarezza e trasparenza sin dal momento in cui si richiede il preventivo. Grazie ai portali dei corrieri, è possibile calcolare direttamente – e senza impegno – il costo del viaggio, semplicemente inserendo indirizzo del mittente, indirizzo del destinatario e categoria dell’oggetto da spedire.

Il prezzo applicato in caso di conferma sarà dunque quello calcolato: trovato il più conveniente (comprensivo dei servizi più idonei alla propria spedizione), il mittente potrà confermare la propria scelta e pagare esattamente quanto preventivato, senza sorprese di alcun tipo.

A questo vantaggio, si legano il monitoraggio diretto e l’assistenza diretta offerta dal portale al cliente che voglia seguire l’andamento della spedizione. Talvolta – in base al tipo di corriere selezionato – si potrà fare il tutto tramite una comoda app per smartphone, così da non dover aggiornare in continuazione la pagina del servizio sul proprio computer.

L’assistenza offerta dai corrieri non si limita a un contatto diretto, ma segue – in tutte le sue fasi – l’iter di spedizione anche tramite pratiche guide. Tra queste, vi sono le guide su quali oggetti è possibile spedire e con quali criteri imballare il proprio pacco: in questo modo, si eviteranno spiacevoli sorprese al momento della spedizione.

Tramite sezioni dedicate alla corretta compilazione dei moduli e alle varie FAQ (Frequently Asked Questions), sarà possibile inoltre risparmiare tempo nella fase di inoltro della domanda: tempo che, invece, in passato sarebbe andato perduto in lunghe code a vuoto. Ulteriore vantaggio in termini di tempo si ottiene con la registrazione di un profilo presso il proprio portale più utilizzato: nel proprio profilo si possono tenere delle rubriche con i dati dei destinatari più ricercati o, ancora, uno storico delle spedizioni, per recuperare facilmente le informazioni sulle spedizioni già avvenute.

Tra le varie guide e informazioni messe a disposizione dai diversi portali, infine, si dovrebbe prendere particolarmente in considerazione la lista degli oggetti per cui la spedizione è da evitare: come si deduce, si tratta di oggetti che potrebbero facilmente venire danneggiati durante le operazioni di imballaggio, carico e scarico dei pacchi stessi.