Mercedes ai migliori prezzi? Trivellato, esperienza online unica e 14 sedi  

È un’offerta a misura di consumatore digitale, grazie a una piattaforma completamente rinnovata e che rende semplice la ricerca dell’auto su una proposta di centinaia di veicoli ai migliori prezzi del mercato, con la possibilità di prenotazione online. Trivellato, concessionaria Mercedes-Benz e smart, a ciò unisce l’autorevolezza di quasi un secolo di storia, 14 sedi in Veneto e 400 persone impegnate ogni giorno, con passione, per assicurare al cliente la soluzione di mobilità perfetta per le sue esigenze.

Consultabile sul portale ufficiale della Concessionaria, la proposta è costantemente aggiornata e annovera modelli che s’adattano alle diverse esigenze, tutti caratterizzati da condizioni d’acquisto vantaggiose. Come dimostrano, ad esempio, le ricerche relative alle offerte su GLA o GLB. In catalogo ovviamente non manca la linea EQ, la mobilità elettrica e Plug-in Hybrid firmata Mercedes.

Trivellato.it ha subito una radicale trasformazione e oggi offre un’esperienza ottimizzata sul piano dell’usabilità, con servizi a misura di un utente digitale esigente. L’attenzione riposta sull’innovazione e le funzionalità digitali trova riflesso in numerosi aspetti: dalla prenotazione online dell’auto alle notifiche sulle variazioni di prezzo relative ai veicoli di proprio interesse.

La ricerca, ad esempio, avviene attraverso diverse modalità: da Elasticsearch, che fornisce immediatamente i veicoli corrispondenti ai termini di ricerca, alla ricerca guidata, che accompagna l’utente alla scoperta dell’auto ideale per le proprie necessità.

A questi si aggiungono altri servizi online come la prenotazione del veicolo per tre giorni (a fronte di un acconto di appena 250 euro), la lista dei veicoli preferiti e altre funzionalità. Una volta individuata l’auto, l’utente non deve far altro che compilare un form per esprimere il suo interesse e sarà contattato dal personale specializzato di Trivellato, entro 12 ore, nel rispetto di modalità e orari desiderati.

Vengono poi messi a disposizione il ritiro in concessionaria, in uno dei 14 showroom dell’azienda veneta, o la consegna presso la propria città di residenza. Le auto sono sottoposte a processi di igienizzazione e in perfette condizioni.

Oltre alla vendita, Trivellato fornisce assistenza post-vendita, vendita ricambi, manutenzione ordinaria e straordinaria, grazie al contributo di tecnici meccanici qualificati. Vengono presentate inoltre soluzioni di noleggio auto a breve, medio e lungo termine. Insomma, tutto quello di cui l’automobilista ha bisogno è già qui: www.trivellato.it.