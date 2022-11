Mondo crypto: dalle piattaforme alle strategie più gettonate per investire oggi

Il mondo delle crypto è in grande espansione, in quanto sono in continuo aumento le persone che decidono di investire su questo asset particolarmente interessante. Fino a qualche anno fa a frenare gli investimenti sulle criptovalute erano soprattutto la scarsa conoscenza del settore e le perplessità legate alle metodologie di investimento. Oggi però le cose sono decisamente cambiate in quanto sono state condotte molte campagne informative e si sono universalmente attestate delle piattaforme che permettono di investire con la massima sicurezza.

Grazie alle migliori piattaforme infatti moltissime persone si sono avvicinate con serenità agli investimenti online, di cui fanno parte anche le operazioni crypto. I migliori broker del settore permettono infatti di investire usufruendo dello stesso livello di sicurezza delle banche online, come attestato dalle diverse garanzie presenti a livello nazionale ed internazionale (come ad esempio: Consob, CySec e FCA). In generale oggi è possibile investire con sicurezza sulle criptovalute, purché venga scelta con attenzione la piattaforma da utilizzare.

Le piattaforme più gettonate per investire in criptovalute

Oggi è possibile scegliere i migliori broker per investire in crypto partendo da una guida del settore, come ad esempio quella realizzata dal sito tradingonline.it che rappresenta un punto di riferimento in questo ambito. Consultando la lista delle piattaforme per criptovalute di tradingonline.it è infatti possibile individuare soltanto broker certificati che offrono il massimo grado di sicurezza e funzionalità molto avanzate. Tra gli intermediari più affermati del momento ci sono, ad esempio:

eToro.

Capital.com.

Plus500.

Naga.

Binance.

Coinbase.

Kraken.

I primi quattro broker permettono di investire in criptovalute attraverso l’uso dei cfd, ovvero di asset che replicano fedelmente l’andamento dei titolo a cui si riferiscono. I cfd (letteralmente contratti per differenza) hanno inoltre il vantaggio che consentono di investire senza dover pagare delle commissioni sulle compravendite e prevedono solo la presenza di un piccolo spread tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Scegliere di investire in crypto con questi strumenti non consente di detenere realmente le crypto nel proprio portafoglio digitale ma solo di “puntare” sulla crescita di alcune di queste.

Le piattaforme che utilizzano i cfd sono certificate e hanno un grado di sicurezza altissimo. Per chi però desidera possedere realmente le criptovalute e quindi poterle anche scambiare con altri investitori o utilizzarle per acquisti online allora il discorso cambia ed è necessario rivolgere l’attenzione ad una piattaforma di exchange (ovvero di scambio). Binance, Coinbase e Kraken sono le più gettonate e di conseguenza anche quelle considerate più sicure, nonostante il processo di regolamentazione degli exchange non presenti ancora un livello di sicurezza pari a quello delle piattaforme per il trading online riconosciute (equiparabili alle banche online).

L’importanza di elaborare una buona strategia

Investire in criptovalute in modo sicuro è fondamentale per evitare ogni possibile rischio di truffa ma di per sé non rappresenta ovviamente una garanzia di successo. Le crypto sono un asset caratterizzato da una volatilità altissima e di conseguenza presentano sempre un grado di rischio che non dovrebbe mai essere sottovalutato. Per investire in questo settore è molto importante elaborare una buona strategia. Per chi investe nel lungo periodo su questa tipologia di asset, una strategia molto gettonata consiste nello scegliere le cripto più capitalizzate in assoluto (Bitcoin ed Ethereum in primis) e affiancarle ad alcune di quelle emergenti.

In questo caso infatti le due criptovalute di riferimento vengono utilizzate per dare stabilità ad un portafoglio, mentre quelle emergenti (quindi dal valore molto contenuto) vengono acquistate con la speranza che alcune di queste possano “esplodere” in futuro. Ovviamente è importante procedere con cautela e investire sempre un budget sostenibile, in quanto le crypto hanno potenzialità molto alte collegate però a rischi altrettanto elevati (capacità di rendersi protagonisti di fluttuazioni importanti nel giro di pochissimo tempo).

Per chi invece investe nel breve termine le strategie più utilizzate sono quelle che prevedono l’uso dell’analisi tecnica e dei trend di investimento per individuare delle crypto che potrebbero essere protagoniste di un aumento di valore o di una perdita significativa (le piattaforme per il trading online consentono di investire anche con la vendita allo scoperto). Infine è da segnalare anche lo scalping che consiste nell’apertura di molte posizioni crypto e la sua chiusura dopo poco tempo (in alcuni casi minuti, in altri ore) nella speranza che i titoli in positivo siano maggiori di quelli in negativo.