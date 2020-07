Pantaloni da lavoro, i migliori solo su www.antinfortunisticagrilca.com

COMUNICATO STAMPA

Estivi o Invernali, Elasticizzati , Multitasche & Stretch, materiale, modello, certificazione, grado di protezione, livello di visibilità. Sono molte le variabili da tenere in considerazione per la scelta dei pantaloni da lavoro. E più il contesto è specifico, maggiore è il rischio di sbagliare. Come orientarsi? Meglio lasciarsi consigliare da consulenti professionali e competenti come quelli di Antinfortunistica Grilca, che offre nel suo e-commerce la più vasta scelta di prodotti antinfortunistici d’Italia. Con sconti fino al 70% e altre esclusive condizioni d’acquisto.

Su antinfortunisticagrilca.com pantaloni Issa Line, Diadora, Ducati Workwear, Payper e altri marchi prestigiosi a prezzi convenienti

Specializzato in scarpe antinfortunistiche, guanti e abbigliamento da lavoro, Antinfortunistica Grilca vanta un catalogo con oltre 2.000 prodotti in pronta consegna, da sfogliare comodamente dallo smartphone. Digitando www.antinfortunisticagrilca.com infatti il cliente trova un’offerta ampia e articolata. Calzature, abiti da lavoro e dispositivi di protezione personale di ogni genere, per rispondere con un solo e-commerce ai bisogni di migliaia di aziende e cittadini privati.

Navigando tra le varie sezioni del sito si trovano tantissimi modelli di pantaloni da lavoro: jeans, bermuda, estivi, invernali, multitasche, ignifughi, pentavalenti ecc. E poi gilet, tute, giubbotti, giacche, camicie e tanto altro ancora. Fanno parte del catalogo solo marchi prestigiosi, come Diadora Utility, Ducati Workwear, FTG, Sparco TeamWork, WORKTEAM, Issa Line, Payper, Showa e Reflexx.

Il rapporto qualità-prezzo? Non teme confronti. Inoltre aziende e professionisti usufruiscono di condizioni ancora più competitive richiedendo preventivi riservati. Si possono personalizzare i capi d’abbigliamento con la stampa o il ricamo del proprio logo.

Presente online dal 2011, Antinfortunistica Grilca è anche garanzia di tutela per il cliente. Sono adottati solo metodi di pagamento sicuri e per le spedizioni vengono selezionati i corrieri più affidabili, come Bartolini, GLS e DHL.

Sconti e promozioni irripetibili su pantaloni per lavoro, scarpe antinfortunistiche e guanti

È applicata la garanzia soddisfatti o rimborsati e l’acquirente può approfittare della preparazione dello staff per ricevere l’assistenza di cui ha bisogno. Ai clienti “di primo livello” sono forniti ulteriori vantaggi: un consulente riservato, precedenza sugli ordini, sconti speciali a partire dal 3%.

Bonus esclusivi anche per gli iscritti al programma GrilcaInsider. Ad ogni acquisto gli iscritti accumulano punti da trasformare in buoni sconto e hanno accesso a premi, nuovi prodotti, vendite esclusive e categorie segrete dell’offerta Antinfortunistica Grilca. Ogni cliente guadagna in base al livello, fino ad arrivare ad un guadagno di 5€ ogni 99€ spesi! E’ il 1° programma così avanzato in Italia.

C’è di più. La sezione outlet contiene decine di prodotti tra pantaloni da lavoro, giacche, scarpe antinfortunistiche. Tutti a prezzi vantaggiosi rinnovati ogni giorno, con sconti anche del 70%.

Antinfortunistica Grilca ha convinto oltre 20.000 clienti in Italia. E più di 5.000 PMI si rivolgono al negozio da almeno 15 anni. Tu cosa aspetti? Visita www.antinfortunisticagrilca.com.