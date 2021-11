Piattaforme di trading: conviene oggi investire con il broker Pepperstone?

Il trading CFD si conferma l’attività finanziaria più apprezzata dagli investitori privati, grazie all’elevata flessibilità operativa offerta da questi prodotti derivati. I contratti per differenza infatti (Contract For Difference) sono strumenti costruiti a partire da un sottostante, ad esempio un’azione di una società quotata, una coppia di valute Forex o una materia prima.

Dopodiché il CFD replica l’andamento dell’asset di riferimento, seguendone le variazioni di prezzo ma consentendo di aprire posizioni al rialzo (long) o al ribasso (short). In questo modo è possibile investire in qualsiasi direzione del prezzo, operando su ogni tipo di asset come azioni, commotidies, criptovalute, Forex e ETF, utilizzando per accedere ai mercati finanziari apposite piattaforme di trading.

Tra i servizi più gettonati ci sono i servizi online dei broker ECN STP, ovvero operatori che non manipolano il mercato e non agiscono in conflitto d’interessi con i propri clienti, ma si limitano a offrire l’infrastruttura tecnologica e l’appoggio operativo per posizionare gli ordini. Una delle aziende più in crescita negli ultimi anni è Pepperstone, un broker specializzato molto apprezzato per gli spread ridotti e le prestazioni di esecuzione degli ordini.

Come funziona Pepperstone e qual è il giudizio degli esperti

Pepperstone è un’azienda nata nel 2010 a Melbourne in Australia specializzata nei servizi di intermediazione finanziaria, una società in possesso di importanti autorizzazioni rilasciate dalle principali Autorità del settore, come la CySEC per l’Europa, la FCA per il Regno Unito e la ASIC per l’Australia. Si tratta di un broker pluripremiato, con oltre 300 mila trader in tutto il mondo e un volume di trading di 12,55 miliardi di dollari al giorno.

Dalle opinioni su pepperstone messe a punto dagli esperti del sito Investingoal.it, portale che si occupa da anni di informazione di qualità su trading e investimenti, emerge che il broker offre un servizio professionale per il trading CFD e Forex piuttosto apprezzato. Se da un lato alcuni costi sui depositi sono elevati e il conto demo non è senza limiti, allo stesso tempo l’azienda propone spread bassi, un’ottima esecuzione degli ordini e un’ampia scelta di servizi.

La società offre innanzitutto tante opzioni per i software d’investimento, con la possibilità di scegliere tra piattaforme web come MetaTrader 4 e 5 compatibili con pc Windows e macOS, l’innovativa cTrader per Windows e applicazioni mobile per il trading da smartphone e tablet. Inoltre non mancano il social trading e il copy trading, sebbene non siano sviluppati al pari della community e della funzione CopyTrader proposti dal celebre broker market maker eToro.

Un aspetto particolarmente positivo è l’assenza di un deposito minimo, infatti Pepperstone consente di aprire un conto senza restrizioni garantendo la massima accessibilità a tutti i trader. Anche la proposta per il trading Forex è di alta qualità, con ben 107 coppie valutarie su cui operare con i CFD e spread ridotti tra i più convenienti del settore. L’esecuzione rapida è inoltre adatta a tecniche di trading specifiche come lo scalping, grazie a un mix ottimale di tecnologie all’avanguardia e servizi analoghi a quelli riservati agli investitori istituzionali.

Come scegliere la piattaforma di trading online giusta

Senza dubbio Pepperstone è un broker ECN da considerare per iniziare a investire online con i CFD, soprattutto per chi vuole usufruire di costi operativi contenuti e servizi professionali per investire nel mercato delle valute attraverso i contratti per differenza. Ad ogni modo è fondamentale scegliere in modo accurato la piattaforma di trading adatta, valutando tutta una serie di aspetti cruciali per essere in grado di individuare il broker e il servizio giusti con cui operare sui mercati finanziari.

Ovviamente ogni broker propone un servizio differenziato, ad esempio più indicato per trader principianti o professionali, oppure più incentrato su un determinato asset come le criptovalute o le azioni. Per questo motivo è indispensabile trovare un servizio compatibile con il tipo di attività finanziaria da effettuare, utilizzando il conto demo gratuito offerto dalla maggior parte dei broker per testare il servizio dell’azienda e capire se rappresenta l’opzione migliore in base alle proprie esigenze.

Una volta selezionate alcune piattaforme più adatte non resta che valutare i costi operativi, le commissioni su depositi e prelievi, le autorizzazioni e le licenze, la reputazione del broker e la qualità delle tecnologie proposte. La scelta del broker richiede particolare attenzione a tutti questi aspetti, senza trascurare la formazione online disponibile attraverso l’azienda, la qualità del servizio clienti e la trasparenza dell’operatore, utilizzando i servizi forniti dai portali specializzati per confrontare le piattaforme di trading e valutare le recensioni online dei trader e i giudizi degli esperti.