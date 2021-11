La nuova selling proposition: escursioni Costa Crociere, cene gourmet e turismo sostenibile

La nuova selling proposition della Costa Crociere include diverse novità, che riguardano tutti i vari elementi tipici di una crociera, dalle escursioni all’offerta gastronomica.

Le nuove proposte vanno incontro alle esigenze di tutte le tipologie di turisti, dagli amanti dell’avventura ai palati raffinati, con un occhio sempre rivolto all’ambiente.

L’obiettivo che Costa Crociere si propone è quello di accompagnare i viaggiatori nella loro esplorazione del mondo in modo sorprendente, gustoso, rilassante e sostenibile.

Sono previste nuove modalità di viaggio con lunghe escursioni e rinnovate esperienze di gusto stellate, con la consueta attenzione della compagnia al benessere e al divertimento.

Per quanto riguarda la proposta gastronomica, sono stati realizzati nuovi menù firmati da chef stellati di fama mondiale. L’idea sulla quale si fonda la nuova offerta culinaria è quella del “Destination Dish”, in base alla quale i piatti in menù vengono abbinati alle destinazioni in programma.

Anche le escursioni Costa Crociere sono state ripensate con l’aiuto di National Geographic, per offrire esperienze sempre più autentiche e di lunga durata, supportate da guide esperte, personalizzate in base agli interessi dei visitatori e strutturate in modo da rendere inclusivo e sostenibile l’incontro con le realtà locali.

Costa Crociere si impegna poi a rispettare l’ambiente non solo promuovendo corrette abitudini a bordo, ma anche dando il suo pieno sostegno al progetto Guardiani della Costa, che tutela l’ecosistema marino.

I nuovi menù stellati Costa Crociere e il ristorante Archipelago

La nuova proposta Costa Crociere mette in tavola piatti stellati firmati da stelle della cucina di fama mondiale. I nuovi menù sono infatti curati da chef del calibro di Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León.

Il loro progetto culinario si basa sull’idea di proporre piatti stellati che preparino i visitatori all’incontro con le realtà locali delle escursioni in programma.

Questo vero e proprio viaggio nel gusto include a bordo delle imbarcazioni Costa Crociere una vasta scelta, che si articola fra ristoranti tematici, pizzerie, enoteche e bar. Tale varietà, che spazia dai sapori più raffinati, al sushi, alle crèpe e ai gelati artigianali, mira ad accontentare i gusti di tutta la famiglia.

Il ristorante Archipelago, ad esempio, si propone come nuovo fiore all’occhiello della ristorazione firmata Costa Crociere, mettendo a disposizione una nuova food experience. A bordo della Costa Smeralda, il ristorante offre una location elegante dal design innovativo e sostenibile, con un piacevole arredamento ispirato al mare. La struttura e gli elementi decorativi sono realizzati con materiali a minimo impatto ambientale, con elementi in legno lavorati naturalmente dal mare e recuperati durante operazioni di tutela ambientale.

I tre menù disponibili, progettati appunto dagli chef Barbieri, Darroze e León, consistono ciascuno in cinque portate e si propongono di offrire ai commensali la possibilità di gustare le successive destinazioni, per esplorare il mondo attraverso la gastronomia.

Un ulteriore elemento a favore della sostenibilità e dell’ambiente è poi la possibilità di sostenere con ogni cena le attività benefiche della Costa Crociere Foundation, impegnata nella salvaguardia dell’ecosistema marino. Ad essa viene infatti devoluto parte del ricavato di ogni cena presso il ristorante Archipelago.

La Costa Crociere per un turismo ecosostenibile e inclusivo

Il rispetto per l’ambiente e l’impegno per la sua tutela da parte della compagnia italiana si manifestano in tutti gli elementi che compongono una crociera Costa Crociere.

La Costa Crociere è infatti autrice di un manifesto per un turismo di valore, sostenibile e inclusivo.

La sostenibilità viene promossa innanzitutto a bordo di ogni nave, con una particolare attenzione alla raccolta differenziata, la riduzione dell’utilizzo della plastica, il consumo responsabile d’acqua e l’impiego di avanzate tecnologie ecosostenibili di navigazione. Anche i menù sono concepiti sulla base della stagionalità degli ingredienti disponibili.

La Costa Crociere Foundation è poi particolarmente impegnata nella tutela dell’ecosistema marino e nella formazione di migliaia di giovani per progetti a favore dell’ambiente.

Durante una vacanza Costa Crociere ogni turista ha quindi modo di vivere un’esperienza davvero sostenibile e di sentirsi in totale armonia con l’ambiente.

Le nuove escursioni Costa Crociere: lunghe esplorazioni studiate da National Geographic by Kel 12

Le nuove escursioni Costa Crociere in collaborazione con National Geographic includono molte possibilità per tutti i gusti.

Gli estimatori della buona cucina locale, gli amanti dell’avventura, della natura, dello sport, troveranno nelle varie proposte la più adatta alle proprie esigenze.

Le lunghe esplorazioni saranno supportate dall’esperienza di guide professioniste nella propria lingua ed esperti di biologia marina, archeologia, enologia, vulcanologia e via dicendo.

Tutte le escursioni si svolgono in sicurezza e con modalità del tutto sostenibili. Durante le escursioni Costa Crociere, infatti, l’intento della compagnia è rivolto non solo al divertimento, ma anche al rispetto della natura e delle realtà locali. In questo modo ogni visita si rivela un’occasione di scambio e inclusione, che promuove il miglioramento sociale delle varie comunità. L’identità dei luoghi visitati viene valorizzata e l’esplorazione è accompagnata da iniziative a supporto di chi ne ha più bisogno.

Le nuove offerte Costa Crociere: crociere da Napoli

Fra le nuove varie offerte della compagnia italiana, la città di Napoli è una delle protagoniste, sia come sede di numerose escursioni che come punto di partenza per vari itinerari.

Sono infatti disponibili alcune crociere da Napoli, fra le quali ad esempio una proposta della durata di otto giorni con navigazione nel Mediterraneo. L’itinerario include fra le sue destinazioni Palma, con i suoi colorati vicoli profumati di empanadas, Barcellona, fra le surreali architetture di Gaudì e la vivacità della Rambla, Marsiglia, fra mare e caratteristiche boutique, Savona, l’Acquario di Genova, la storica bellezza di Roma e magari un tuffo nelle incantevoli Terme di Saturnia