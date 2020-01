Questo pazzo pazzo mondo: 10 foto assolutamente assurde

Giornata pesante? Abbiamo in serbo per voi un antistress di quelli collaudati: una galleria di immagini assurde che provengono da tutto il mondo, di quelle che quando le guardate, non riuscite a capacitarvi del perché, ma anche momenti di rara genialità fotografati in ogni luogo del globo.

La macchina al contrario

Le pantofole identiche ai cani di famiglia

A vederle così, più che comode fanno una certa impressione e non siamo convinti che i cani abbiano apprezzato granché nel vedersi morti male e calzati ai piedi del simpatico padrone.

Il giardino in cucina

Che idea è mai questa? Capiamo che stare in città fa venire una voglia matta di trasferirsi in campagna, ma così stiamo esagerando. C’è anche un sacco di lavoro dietro, per fare questa enorme… ehm… genialità.

Il ristorante a forma di cavalletta

No, no, no, no e no. Le cavallette, bontà loro, sono tra gli animali più agghiaccianti che il buon Dio abbia messo sulla Terra, non a caso portatrici di carestia e amiche delle piaghe. Siamo sicuri che facciano venire un appetito tale da fare un ristorante con le loro sembianze?

L’auto che sembra metallizzata, e invece…

Volete riverniciare la vostra autovettura per darle un tocco più di classe ma non avete i soldi? Questa è facile, fate come lui: prendete il nastro americano, quello argentato e ricoprite tutta la carrozzeria della macchina. Risultato assicurato.

Il maglione con i Babbo Natale tipo Human Centipede

Come dite? Non sapete cosa sia The Human Centipede? Facciamo così: vi lasciamo al piacere della sorpresa di cercarlo su Google per poi capire meglio il senso di questo splendido maglione natalizio.

L’auto con il rimorchio deja vu

Passa un’auto di quelle sportive, col tettuccio apribile e dite: wow!, poi vi distraete un attimo e vedete di nuovo la stessa macchina. Pensate di avere le allucinazioni e invece avete appena assistito al dispendio monetario più pazzo della storia degli autoveicoli.

Le Crocs gotiche

Se c’era un limite al brutto, con le Crocs nere borchiate da Figlio di Satana lo abbiamo ampiamente superato. Difficile rimanere duri e puri indossando le calzature preferite dagli infermieri.

Il Presepe impossibile

Ok, questa famiglia ama il Natale, l’abbiamo capito. Il problema semmai arriva quando avranno bisogno di aprire quella finestra, completamente occupata dal Presepe gigante. In ogni caso, nessuno ha bisogno di una sala usabile, vero?

L’auto col riscaldamento a camino

In alcuni remoti luoghi della Russia, la temperatura arriva a -40°, e allora c’è bisogno di un riscaldamento auto che funzioni sul serio. Questo signore ha deciso che niente lo scalda come il camino di casa e ne ha costruito uno sulla sua vettura. Da come la guida fiero, non ci andrei a litigare.