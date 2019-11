Reinventarsi con un business in proprio: ecco come fare

Un ottimo investimento in questo senso è proprio la lavanderia self service a gettoni. Ha dei costi di apertura abbastanza contenuti ed è di facile gestione, venendo così a rappresentare anche una buona scelta se si è senza lavoro o se già si lavora ma si vuole guadagnare di più.

Perché investire in una lavanderia automatica

Se si desidera mettere a frutto i risparmi di una vita, o un’eredità improvvisa, bisognerà investire in qualcosa che fornisca una rendita costante nel tempo, per questo aprire una lavanderia a gettoni è un buon modo, soprattutto se ci si affilia a Bloomest Laundry.

Diversamente da quanto succede all’interno delle lavanderie tradizionali, in quelle automatiche non serve assumere del personale. Basterà il semplice lavoro del titolare, se si vuole fare a meno dei dipendenti, per tenere pulito e rifornire i dispenser di detersivo ed ammorbidente.

Si vengono a configurare quindi dei vantaggi abbastanza evidenti, anche agli occhi dei meno esperti:

non è necessario personale dipendente

non serve un magazzino

il pagamento avviene prima del servizio per cui non vi saranno insoluti

la gestione può essere fatta da remoto.

Cosa va considerato nell’apertura di una lavanderia a gettoni?

Con un’affiliazione in franchising molte questioni spinose saranno risolte dall’esperienza del parnter:

localizzazione geografica attraverso l’analisi del territorio, quella della concorrenza e lo studio relativo alla tipologia di abitanti, nonché la valutazione di zone per parcheggiare nelle vicinanze,

qualità del servizio offerto dotandosi di macchinari semplici da usare e che siano sempre puliti e funzionanti,

prezzo competitivo e facilità dei pagamenti,

velocità del servizio attraverso l’uso di macchinari professionali rapidi ed efficienti,

spirito imprenditoriale.

Anche se con Bloomest non si rende necessario preoccuparsi dei macchinari Miele che sono accompagnati da operatori specializzati e garanzia di 2 anni, resta fermo il fatto che bisognerà mantenere il negozio pulito ed ordinato, offrire strategie di fidelizzazione del cliente mettendo in atto promozioni stagionali.

Scegliendo Bloomest come partner si potranno acquisire le competenze adatte per la gestione del bilancio, imparare a fare un business plan cucito su misura e tutto ciò che serve per essere imprenditori di se stessi, senza rinunciare ad una consulenza in caso di necessità.