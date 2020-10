Scopri l’innovazione nell’automotive: Gruppo Trivellato

COMUNICATO STAMPA

Che l’innovazione faccia parte del DNA del Gruppo Trivellato lo rivela la capacità di interpretare il futuro con passione e determinazione. Con 16 sedi nel territorio, quasi un secolo di storia e centinaia di auto in esposizione pronta consegna, la concessionaria Mercedes, smart, Toyota e Lexus ha da poco conquistato Internet Sales Award 2020, diventando il nuovo Best Digital Dealer. Ma cos’è che rende unica la sua proposta?

Che si tratti di un’auto nuova, usata, aziendale o a KM 0, Trivellato sa interpretare le richieste di ogni cliente, proponendo qualità certificata e i migliori prezzi del mercato. Attualmente in catalogo annovera oltre 360 vetture. Lo stock è aggiornato in tempo reale e consultabile in ogni momento su www.trivellato.it.

Il portale è stato recentemente rivisitato, con un redesign che ha portato all’implementazione di caratteristiche tipiche dell’e-commerce, unite a quelle funzionalità che si ritrovano in ambito social. Dalle notifiche personalizzate in base alle proprie preferenze agli avvisi sulle variazioni di prezzo delle auto di interesse, passando per tre tipologie di ricerca, tra cui quella guidata: per chi vuole lasciarsi consigliare nella scelta dell’auto perfetta per le proprie esigenze.

Prenota online la tua nuova auto, ti basta un click grazie a Trivellato

A distinguere l’esperienza Trivellato da quella di qualunque altra concessionaria sono anche gli altri vantaggi assicurati al cliente. Ad esempio? La possibilità di prenotare online l’auto. Sì, pochi click e versando via PayPal o carta di credito un acconto di appena 250 euro, l’auto viene bloccata per tre giorni. E se poi il cliente cambia idea, gli viene restituito l’importo. La cancellazione è gratuita.

C’è di più. L’auto desiderata, nuova o usata, può essere consegnata direttamente presso la località di residenza del cliente, in tutta Italia (isole comprese). Una procedura che avviene nella massima sicurezza grazie a carri o bisarche.

Con 295 milioni di fatturato e 9.668 veicoli venduti nel 2019, Gruppo Trivellato mette a disposizione autorevolezza e professionalità, attestata dalla certificazione ISO 9001:2008 realizzata da TUV. Ma anche dalla certificazione Mercedes-Benz, che interessa sia la qualificazione dei consulenti alle vendite che il personale impegnato nell’assistenza.

La rete di showroom e centri assistenza Trivellato garantisce un servizio di alta qualità, anche tailor made. Presso le 16 sedi (presenti nelle province di Vicenza, Verona, Padova e Rovigo) il cliente può approfittare dell’esposizione delle vetture, ricevere consulenza con valutazione finanziarie e relativa all’usato, test drive, il miglior usato certificato, servizi di noleggio e molto altro.

Come scoprire tutti gli altri vantaggi di Trivellato? È facile e intuitivo, vai subito su www.trivellato.it e scegli l’auto perfetta per te. Ti aspetta ai migliori prezzi del mercato.

