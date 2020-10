Benvenuti all’inferno è il libro che vi farà apprezzare il black metal

Buone notizie per i fan del black metal. A novembre uscirà Benvenuti all’inferno, il nuovo libro di Flavio Adducci sulla storia del black metal. Benvenuti all’inferno è una lunga parabola della first wave of black metal: da Welcome to Hell (1981) dei Venom all’apertura, dieci anni dopo, del negozio di musica Helvete. Da qui si genera un nuovo modo di suonare l’heavy metal e questo pianterà le sue radici in tutto il mondo. Un Lords of Chaos all’italiana, per scoprire la nascita del genere più estremo di tutti i tempi.

Benvenuti all’inferno: come apprezzare il black metal

Il libro oltre a raccontare la storiografia di un genere, descrive come questo sia arrivato anche in paesi dove era difficile suonare un genere più soft come il rock. Per ogni nazione e paese sono stati analizzati i gruppi principali e sono state descritte le peculiarità. In questo modo l’autore scrive una vera e propria bibbia del black metal e non si focalizza solo sui gruppi principali di questa scena, come i Venom, i Sodom o i Mercyful Fate. L’autore esegue una sorta di ricerca antropologica poiché prima l’heavy metal non era solo un genere musicale ma un modo di pensare. L’heavy metal veniva visto come un pretesto per omaggiare figure sataniche e la blasfemia.

Oltre alle interviste ad artisti come Necrodeath, Schizo e Holocausto, e di brevi recensioni delle produzioni dell’epoca, il libro contiene anche una sezione focalizzata sulla scena rock occulto dagli anni Cinquanta agli anni Settanta.

L’autore di Benvenuti all’inferno

Flavio Adducci è nato a Roma nel 1989. Scopre il metal a soli 14 anni e da lì non lo lascia più. Si occupa di numerose attività tra cui programmi radio e organizzazione di concerti. Nel 2008 inizia a gestire Timpani allo Spiedo, il webmagazine sul metal estremo in tutte le sue forme. Lo scorso 15 luglio ha pubblicato Se beccamo ner Pit, una compilation dedicata interamente alla scena hardcore punk del Lazio.

Benvenuti all’inferno – Flavio Adducci

