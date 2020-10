Cinque pigiami divertenti che amerete durante l’inverno

L’inverno lo si ama o lo si odia. Per quelli che si ritrovano nella seconda ipotesi non temete, ci sono diversi modi per apprezzare la stagione più fredda dell’anno. Se le cioccolate calde, il camino acceso, i calzettoni, le sciarpe e i maglioni brutti non vi convincono, c’è qualcosa che vi farà apprezzare questa stagione: i pigiamoni anti stupro. Morbidi, caldi e divertenti, vi faranno compagnia nelle giornate più fredde mentre siete impegnati a guardare serie tv. Per facilitarvi la scelta, abbiamo scelto cinque pigiami che, secondo noi, non possono mancare nel vostro armadio.

Pigiama di Jack Skeletron

Il pigiama del protagonista di Nightmare Before Christmas è adatto per Halloween. Se siete coraggiosi lo potete indossare fuori casa come costume di Halloween.

Compra | su amazon

Pigiama da mucca

Quanto sono carine le mucche? Ve lo siete mai chiesti? Sono dolci, carine e tenere e anche questo pigiama lo è. Adatto non solo di sera ma anche di giorno. Questo è l’outfit giusto per il vostro momento di pace interiore mentre bevete il latte con i biscotti. Morbido e caldo, vi sembrerà di indossare un peluche.

Compra | su amazon

Pigiama da drago

Questo è per i duri. Dal colore rosso fuoco, è fornito di corna in testa, ali e coda. Con questo pigiama sarete i cattivi in casa, quelli che meritano rispetto. Con il pigiamone da drago nessuno vi temerà.

Compra | su amazon

Pigiama da squalo

Il pigiama da squalo può essere un ipotetico rivale del drago. Con questo pigiama potrete far spaventare i vostri coinquilini oppure ricreare, nella vostra stanza, alcune scene del film Lo Squalo.

Compra | su amazon

Pigiama di Perry l’ornitorinco

Non a tutti questo nome è familiare. Per chi invece era bambino nel 2007 ed era un drogato di Disney Channel, Perry l’ornitorinco, o meglio conosciuto come Agente P, era uno dei protagonisti della serie Phineas e Ferb. Questo aveva una doppia identità: oltre ad essere un animale domestico era un importante agente segreto. Con questo fantastico pigiama potrete scoprire tutti i segreti che si annidano dentro la vostra casa.

Compra | su amazon