Il momento della prova costume è arrivato e chi vuole ancora perdere qualche chilo prima di indossare il bikini, può cominciare se seguire una semplice regola serale che aiuta a fare pace con la bilancia senza soffrire la fame. Seguire tutto l’anno un’alimentazione sana ed equilibrata e allenarsi sono abitudini salutari che servono non solo a stare in forma, ma anche in salute.

Come raccomandano tutti i medici, infatti, è importante mantenere un perfetto peso forma per il benessere di tutto l’organismo. Per perdere peso, oltre a seguire il regime alimentare studiato da un nutrizionista esperto, è importante fare una cosa ogni sera.

L’abitudine serale che aiutare a dimagrire: parola dell’esperto

La regola da applicare è un vecchio detto popolare che dice: «Colazione da re, pranzo da principe, cena da povero». Un’abitudine popolare che, però, oggi, è stata confermata dalla scienza. Concedersi, ogni giorno, una colazione con la giusta dose di calorie per affrontare la giornata, un pranzo leggero e una cena povera è fondamentale per mantenersi in forma secondo la crononutrizione.

«La crononutruzione è l’applicazione del concetto della cronobiologia all’alimentazione», spiega il professor Luca Piretta, gastroenterologo, docente al Campus Biomedico di Roma. Il termine, spiega il professore, indica l’impatto che ha il cibo sull’organismo in base all’ora in cui si mangia.

“Nello specifico – continua Piretta – non è pronto a metabolizzare, digerire e assorbire i nutrienti della stessa maniera a ogni ora, perché i vari processi di gestione sono regolati da una serie di orologi biologici”.

Da qui la necessità di mantenersi leggeri a cena perché nelle ore serali l’organismo assimilià con più fatica e più lentamente determinati alimenti. «Le prime evidenze dimostrano ampiamente che mangiare nella prima parte della giornata e fare un pasto molto leggero e non troppo tardi di sera, aiuta a non prendere peso o a perderne, se si segue un regime ipocalorico», dice il professor Piretta.

Mantenersi leggeri, tuttavia, non vuol dire digiunare. Per perdere peso e non ingrassare, secondo quanto spiega il professore, è importante mangiare cibi molto leggeri e mai dopo le otto di sera. Gli studi effettuati finora, tuttavia, non indicano quali cibi mangiare di sera, ma basterebbe mantenere un’alimentazione variegata e bilanciata a forte base vegetale con frutta, verdura, legumi e cereali alla base ovvero seguire la classica dieta Mediterranea che va bene sia per chi deve dimagrire che per chi ha semplicemente voglia di mantenersi in forma senza eccessivi sacrifici.