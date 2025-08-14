L’astrologia continua a suscitare interesse per la sua capacità di offrire uno specchio sulle emozioni e sulle sfide personali, mettendo in luce i segni zodiacali che possono attraversare periodi di difficoltà maggiori. Nel 2025, alcuni segni dello zodiaco sembrano essere più vulnerabili alle sfide emotive e alle sensazioni di sfortuna, influenzati dalle posizioni planetarie e dalle caratteristiche intrinseche di ciascun segno. Una sfortuna che li accompagna sempre, non solo in quest’anno che stiamo vivendo.

L’elemento centrale per comprendere la fortuna o la sfortuna di un segno è spesso legato alla posizione di Giove, simbolo di abbondanza, ottimismo e socialità. Nel 2025, Giove appare in opposizione per molti segni, rallentando il ritmo della vita, generando isolamento e mancanza di voglia di condividere, con la conseguente difficoltà a lasciarsi travolgere dalle novità.

Anche Marte e Saturno giocano un ruolo cruciale: Marte, specialmente durante i mesi di gennaio e febbraio, si ferma in posizione ostile al Cancro, portando tensioni, mentre Saturno continua il suo transito nei Pesci, aumentando la sensazione di isolamento per quei segni più sensibili.

I segni zodiacali più sfortunati

Secondo le previsioni astrologiche aggiornate, i Pesci, il Cancro, lo Scorpione e il Capricorno sono tra i segni che potrebbero affrontare momenti di maggiore sofferenza emotiva nel corso dell’anno.

Il segno dei Pesci, noto per la sua sensibilità e la profonda empatia verso gli altri, rischia di sentirsi sopraffatto dal carico emotivo preso in carico quotidianamente. Nel 2025, la posizione sfavorevole di Giove nei primi sei mesi accentua un senso di confusione e solitudine, rendendo necessario per i nati sotto questo segno un lavoro di introspezione per ritrovare equilibrio e serenità. Tuttavia, da giugno in poi, Giove tornerà a favorire la loro creatività e il loro benessere emotivo.

Il Cancro, segno che fonda la propria vita su affetti profondi e relazioni familiari, vive un 2025 caratterizzato da tensioni interiori e da una sensibilità accentuata. Le stelle consigliano di lasciar andare le emozioni negative e di aprirsi a nuove possibilità amorose e relazionali. Venere si presenta come un’alleata importante, mentre Marte in opposizione potrebbe portare nervosismo e tensioni sottili, sia fisiche che emotive. Per i Cancro, abbracciare la propria fragilità diventa una risorsa preziosa per affrontare le sfide dell’anno.

Lo Scorpione, segno intenso e dotato di un forte senso della giustizia, potrebbe sentirsi particolarmente provato da tradimenti o ingiustizie, tendendo a portare dentro a lungo le proprie rimostranze. L’anno richiede ai nati sotto questo segno di imparare a liberarsi dai pesi emotivi per poter ritrovare la propria forza interiore.

Il Capricorno, infine, si trova spesso a dover fronteggiare un senso di insoddisfazione quando i propri sforzi non vengono riconosciuti. Nel 2025 l’influenza combinata di Marte, Venere e Giove nella seconda metà dell’anno porta a un’intensa pressione, spingendo questo segno a delegare maggiormente e a prendersi momenti di riposo per evitare il rischio di esaurimento mentale e fisico.