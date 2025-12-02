18 ore di viaggio dalla Bolivia al Perù. All’età di 15 anni, con una connessione internet, un cellulare, il microfono ed una passione per il calcio indescrivibile. La storia dell’adolescente Cliver Huaman ha emozionato il web per l’umanità che ha trasmesso sui social con alcune storie di pochi secondi ma che hanno lasciato emozioni forti.

Le sue prime immagini in rete sono apparse qualche minuto dopo la fine della finale di Copa Libertadores a Lima, vinta dal Flamengo grazie ad un gol dell’ex difensore della Juventus, Danilo. Cliver Huamán ha postato in rete alcune storie durante le quali racconta la rete decisiva dei carioca di Rio de Janeiro vista da una collina perché non aveva l’accredito da giornalista. In rete è conosciuto come “Pol Deportes”, nonostante la giovane età è seguitissimo.

Un poco más de la historia de Cliver Huamán, más conocido como Pol Deportes LA BENDITA COPA LIBERTADORES ❤️ https://t.co/KKZx4FZfTr pic.twitter.com/KztFa50H4S — Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) December 1, 2025

La storia di Cliver Huamán e la finale Libertadores

Lui è un ragazzo di 15 anni come tanti, con il sogno di fare il giornalista sportivo. E’ un appassionato telecronista, basta scorrere i suoi profili social per capire con quale passione coltiva il suo sogno. Trasferte per le quali media e giornalisti spendono migliaia di euro, Cliver Huamán, le fa con fatica e pochi soldi. Racconta gli eventi con il suo cellulare, una connessione a internet ed un microfono. E l’immancabile introduzione in sudamericano “Senioras y seniores”.

POR AMOR A LA PROFESIÓN Cliver Huaman Sánchez, joven peruano de 15 años, viajó ¡18 HORAS! para cubrir la final de la CONMEBOL #Libertadores entre Palmeiras y Flamengo. El adolescente se trasladó desde su natal Andahuaylas hasta Lima y transmitió desde un cerro cerca… pic.twitter.com/gkMySUqOMu — DSPORTS (@DSports) December 1, 2025

Una storia fatta di sacrifici, quelli della famiglia, gente umile, lavoratori, che cercano di sostenere come possono la passione del figlio. In una recente intervista che vi abbiamo mostrato sopra, ricondivisa su X, Cliver si emoziona raccontando i suoi viaggi e commuove le migliaia di utenti che hanno lasciato un commento sentito.

Per la Finale di Copa Libertadores ha viaggiato dalla sua città natale Andahuaylas in Bolivia fino a Lima in Perù, dove da una collina sopra lo Stadio Universitario ha trasmesso con i suoi mezzi la finale della Champions League sudamericana. Da un lato il ritmo, la competenza tecnica e preparazione. Dall’altra le emozioni limpide trasmesse da un 15enne con la passione per il calcio e le telecronache. Durante la diretta lo hanno seguito 47000 persone e sui social oggi ha oltre 1,5 milioni di follower. Buona fortuna Cliver, continua a farci emozionare!