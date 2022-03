I prossimi giochi di Star Wars che dovresti avere nella tua Watchlist

Star Wars è senza dubbio il re dei film, ma non è da meno dal punto di vista del gioco, specialmente con tutti i prossimi giochi che dovreste tenere d’occhio.

Tutti noi abbiamo passato ore della nostra infanzia davanti allo schermo a guardare i nostri film preferiti di Star Wars. Questa dipendenza ci ha lentamente seguito, portandoci a giocare ai giochi di Star Wars così che ora entrambi sono altrettanto popolari e divertenti!

Tuttavia, ogni anno che passa, vengono pubblicati nuovi titoli per i quali vale assolutamente la pena di risparmiare, a meno che non li compriate dal sito di giochi più economico. Quindi perché non ci prendiamo un po’ di tempo e diamo un’occhiata ai migliori giochi imminenti di Star Wars che dovreste assolutamente avere sulla vostra lista dei desideri?

Lego Star Wars: Skywalker Saga

Sviluppato da TT Games, Lego Star Wars: The Skywalker Saga è uno dei giochi più attesi del 2022 e anche per le giuste ragioni. Voglio dire, tutti noi amiamo Lego e sicuramente amiamo Star Wars, quindi è impossibile non anche il prodotto finale di questi due.

Si dice che il gioco contenga più di cento personaggi di tutti i film di Star Wars, persino alcuni poco conosciuti. Il gameplay sembra pazzesco anche se non sappiamo molto sul gioco, per fortuna non dobbiamo aspettare troppo perché il gioco è pronto a uscire nel 2022.

Il sequel di Star Wars Jedi

Il prossimo gioco in questa lista è probabilmente il più importante di tutti, Star Wars Jedi Sequel. Dovrebbe uscire quest’anno e, proprio come il suo predecessore, promette molto bene. Finora, lo sviluppatore, Respawn’s è stato abbastanza silenzioso, mantenendo in segreto molti aspetti Per quanto ne sappiamo, alcuni enormi aggiornamenti sono in arrivo e potrebbero avere a che fare con la qualità visiva e il miglioramento del gameplay.

Star Wars Jedi Sequel ha creato un sacco di hype tra i fan di Star Wars e guardando il loro titolo precedente, le aspettative sono abbastanza alte per questo gioco. Speriamo che Respawn riesca a superarle nel miglior modo possibile.

Guerre stellari: Cacciatore

Per tutti gli amanti dei MOBA e dei Battle Royale, abbiamo una buona notizia: Star Wars: Hunter verrà finalmente rilasciato nel 2022, dopo essere stato rimandato l’anno scorso. Questo gioco ti permette di giocare delle intense partite PvP in un’arena di battaglia con una serie di personaggi di Star Wars. Il gioco dovrebbe essere rilasciato su Switch e piattaforme mobili.

La parte migliore? Si arriva a vivere i gloriosi combattimenti con una sfilza di armi da mischia e armi a lungo raggio presenti nei giochi precedenti e ovviamente anche nei film di Star Wars. I giocatori sono super eccitati di vedere come questo gioco si rivelerà per i piccoli dispositivi.

Guerre stellari eclissi

Proveniente dagli sviluppatori di Detroit: become human, Star Wars Eclipse ha fatto un boom nel 2021, quando il trailer del gioco è apparso per la prima volta. Da allora però, è calato un silenzio radio sul gioco a seguito di alcuni problemi che hanno apparentemente portato a un ritardo nel suo sviluppo.

Tuttavia, da quello che sembra, Star Wars Eclipse ha un gameplay piuttosto innovativo e una delle migliori grafiche. Per quanto riguarda la data di uscita, penso che dovremo aspettare ancora un paio d’anni, dato che la compagnia sta affrontando alcuni problemi legali, che potrebbero richiedere un po’ di tempo per essere risolti.

Remake di Knights of the Old Republic

Sono passati anni da quando l’ultimo titolo KOTOR è stato rilasciato, ottenendo un parere positivo da un sacco di giocatori. Per tutti i suoi fan c’è una bella notizia: Aspyr sembra essere al lavoro su un remake completo di Knight of the Old Republic, per far rivivere questo titolo alla sua vecchia gloria.

Il gioco sarà rilasciato sia per PC che per PS5, tuttavia non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale. Ma, la sola popolarità del nome dovrebbe essere sufficiente a creare un certo hype intorno a questo titolo.

Star Wars Jedi: Ordine caduto 2

Proveniente da nientemeno che EA, Fallen Order è diventato un bel successo nella comunità di gioco di Star Wars. Tutti hanno amato il gioco per la sua grafica mozzafiato, il sistema di combattimento epico e una narrazione avvincente.

Recentemente, un nuovo sequel è stato confermato essere in lavorazione, tuttavia si sa molto poco sul finora. Ma se l’esperienza precedente del suo predecessore è stata un enorme successo, molto probabilmente ci sarà da divertirsi con questo gioco quando uscirà probabilmente tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.