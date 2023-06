Gran Turismo: dalla Play Station ai cinema

Ci sono giochi che hanno fatto la storia e che, non accontentandosi delle piattaforme videoludiche, ambiscono a passare al mondo del cinema. Gran Turismo è uno degli esempi più recenti, e si presenta con tutte le carte in regola per far mangiare la polvere a molti altri adattamenti cinematografici pescati dal mondo dei videogame.

Gran Turismo: le ragioni del successo

Il videogioco di simulazioni di corsa GT – Gran Turismo domina nel panorama di settore dal 1997, anno in cui fece il suo debutto su Play Station. Sono passati dunque ormai 26 anni, e ancora oggi GT fa parlare di sé. Non da ultimo, per va dell’uscita, nel Marzo dello scorso anno, di Gran Turismo 7, altra esclusiva Play Station disponibile su PS4, PS4 Pro e PS5. Il giocatore ha a disposizione oltre 400 veicoli, tutti riprodotti con estremo realismo; il gioco vanta anche un aggiornamento costante, che coinvolge attivamente i giocatori anche a distanza di un anno dalla sua uscita.

L’adattamento cinematografico

Anche il 2023 si conferma come l’anno di Gran Turismo, grazie alla sua trasposizione cinematografica attesa per il 20 Settembre. A rendere interessante e promettente la pellicola, è la sua ispirazione: non soltanto un videogioco di successo, ma anche una storia vera di sottofondo. Il film segue la storia di Jann Mardenborough, che vede la propria passione per Gran Turismo trasformarsi in qualcosa di più: la possibilità di diventare un autentico pilota professionista.

L’ossessione per le auto del regista Neill Blomkamp è ormai risaputa. Il reparto fotografia utilizza le migliori attrezzature per la fotografia e l’illuminazione, sapientemente adoperate dalla figura di Jacques Jouffret, accompagnato da Lorne Balfe per le musiche e da Terry Anderson per i costumi. All’interno del cast, invece, oltre al protagonista Jann interpretato da Archie Madekwe, spiccano di certo Orlando Bloom e David Harbour, nei ruoli rispettivamente di Danny Moore e Jack Salter. Chiude il cerchio Geri Halliwell.

Un giro di denaro sempre più grande

È evidente che Gran Turismo stia facendo il salto di qualità, dagli schermi domestici a quelli cinematografici. D’altro canto, era più che naturale che questo passaggio avvenisse, prima o poi, in virtù delle recenti competizioni e-sportive che hanno avuto al centro proprio Gran Turismo. Le GT World Series hanno visto competere tra loro i migliori piloti di questo videogioco di simulazione, sia per PS4, sia per PS5. La visibilità di questo videogioco, ormai elevato a tutti gli effetti al rango di esport, ha aperto la strada alla trasposizione cinematografica che in Italia sarà distribuita da Eagle Pictures. Il giro di denaro che orbita attorno a questo colosso delle esclusive Play Station è dunque sempre più grande: le competizioni maggiori hanno un seguito ormai notevole, che polarizza intorno ai grandi eventi un flusso di follower, sponsor e introiti di tutto rispetto.

Non c’è dunque dubbio: la trasposizione cinematografica secondo cui un giovane giocatore riesce a passare dal gioco di corse alle sfide su strada vere e proprie porterà nuova linfa a un franchising già ricco. Il marchio GT è ancora molto lontano dall’esaurire le proprie possibilità, e gli spettatori non chiedono altro di provare al cinema anche solo una parte delle emozioni provate giocando alla Play Station