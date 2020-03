A fine marzo arriva Disney+, ecco tutti i contenuti

Finalmente è tutto pronto: l’attesissimo servizio di streaming Disney+ sarà disponibile in Italia a partire dal 24 marzo, contemporaneamente al lancio in altri paesi europei. Disney+ offrirà al pubblico di tutte le età un’esperienza senza precedenti, raccogliendo 25 contenuti originali esclusivi, oltre 500 film, più di 350 serie, per un totale di oltre 7mila episodi, affiancandosi ai giganti Netflix e Amazon Prime Video.

I fan di tutte le età avranno la possibilità di godere degli straordinari contenuti degli iconici brand Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, documentari premio Oscar e National Geographic, oltre che di produzioni italiane ed originali esclusivi, tutti raccolti in un’unica piattaforma streaming cui poter accedere attraverso la maggior parte dei dispositivi mobili, compresi console per gaming, lettori multimediali e smart TV.

Il repetorio è davvero infinito e, per farvi venire l’acquolina in bocca, ecco un assaggio di quelli che saranno i contenuti disponibili al lancio di Disney+:

L’Universo Marvel. Oltre 30 film e oltre 40 serie firmate Marvel, compreso il debutto nei prossimi mesi di nuove avvincenti serie (la prima novità sarà The Falcon and the Winter Soldier, poi WandaVision e Loki, il cattivo più amato di sempre). Tornando ai “classici” Marvel, tanto per dirne alcuni, i film: Avengers: Endgame, Captain Marvel e il candidato all’Oscar Black Panther e serie come Marvel’s Spiderman e Marvel’s Agent Carter. In arrivo su Disney+ anche Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk.

L’animazione Pixar. Wall.E, Toy Story, Monsters & Co (mia personale standing ovation per Monsters & Co.), Up e Ratatouille sono solo alcuni dei classici dell’animazione cinematografica contemporanea che potrete guardare comodamente da casa accedendo a Disney+. Ci saranno anche cortometraggi e serie inediti, come Vita da lampada, Pixar Tra la gente o I perché di Forky (curiosa serie incentrata sul personaggio di Toy Story 4).

La saga di Star Wars. Per chi ancora dovesse colmare il vuoto cosmico generato dal non aver mai visto Star Wars, ci pensa Disney+, offrendovi tutto il mondo Star Wars, compresi i film e le serie annesse, come l’acclamata Star Wars: The Clone Wars e l’attesissima The Mandalorian.

I Simpson! Oltre 500 episodi sull’iconica famiglia di Springfield, disponibili per la prima volta in Italia su una piattaforma streaming.

I grandi classici dell’animazione Disney. Una preziosa occasione anche per i più grandi per rituffarsi nei ricordi dell’infanzia, potendo accedere per la prima volta a tutti gli storici tesori Disney come Alice nel paese delle meraviglie, Robin Hood, Peter Pan, Cenerentola, La spada nella roccia, La Sirenetta, Dumbo, Pinocchio…oltre che Aladdin o il celebrato Frozen, 53esimo classico Disney, che ha fatto letteralmente impazzire i più piccoli.

Vecchi e nuovi classici del cinema. Disney+ raccoglierà anche il meglio del cinema hollywoodiano, con un repertorio ricco di film cult come Mary Poppins, Sister Act, Avatar, Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, Tre uomini e un bebé, nonché i recenti Ralph spacca Internet, Dumbo di Tim Burton o le prime visioni assolute come Togo-Una Grande Amicizia, interpretato da un quattro volte candidato all’Oscar, Willem Dafoe.

Gli originali e le serie per ragazzi. Una ricca selezione di classici e novità per ragazzi e bambini. Per i più piccoli tutti i titoli con protagonista Topolino, PJ Masks-Super pigiamini, Dottoressa Peluche, Vampirina, Jake e i pirati dell’Isola che non c’è, le serie di Zack & Cody, Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir, Descendants, Jessie, Alex & Co, Sara e Marti e Phineas e Ferb.

Per i ragazzi, l’indimenticabile teenager americana Hannah Montana e la “più anni 2000” Violetta, oltre che gli inediti Stargirl e Timmy Frana (con la regia del premio Oscar Tom McCarthy, presentato all’ultimo Sundance Festival).

L’offerta Disney+, infine, accoglierà 25 originali esclusivi tra cui High School Musical: The Musical: La Serie, Il Mondo Secondo Jeff Goldblum, il remake di Lilli e il vagabondo e due produzioni originali italiane: la già consacrata serie culto tra gli adolescenti Penny on Mars e l’inedito I cavalieri di Castelcorvo. Non mancheranno molti documentari e le serie d’eccezione firmati National Geographic, come il premio Oscar per il miglior documentario Free Solo, Science Fair e Into the Okavango.

Sarà possibile godere di tutti questi contenuti abbonandosi a Disney+ al prezzo lancio di €59,99, equivalenti a circa €5 al mese. Tutte le info su DisneyPlus.com. È tutto pronto, bisogna solo aspettare il 24 marzo.