L’internet è il luogo dove i sogni diventano realtà, e allora basta un suggerimento, un accostamento ardito per creare dei miracoli d’ingegno. Abbiamo detto così tante volte che The Mandalorian, la nuova serie tv di Disney+ sul cacciatore solitario dell’universo Star Wars, sembra un western che a qualcuno è venuta un’idea.

Lance Krall di Picture It Production ha deciso di montare il trailer di The Mandalorian come se fosse uno spaghetti western di Sergio Leone e il risultato è assolutamente iconico. Guardatelo qui sotto.