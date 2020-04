Torna Gundam, ecco il trailer del nuovo film

Nel 1979 uscivano le puntate di una serie televisiva anime, Mobile Suit Gundam. Uscivano prima in Giappone e poi in Italia nel 1980 su Telemontecarlo e altre tv locali, per poi essere riproposte nel 2004 su Italia 1. La serie ebbe un inaspettato successo nella prima metà degli anni Ottanta tanto che il franchise giapponese d’animazione Gundam, creatore della serie, si ampliò enormemente fino a produrre una trentina di serie televisive, film, OAV, ONA, decine di manga, light novel, romanzi e videogiochi, nonché un vasto e redditizio merchandising di modellini in plastica dei mobile suit, i cosiddetti Gunpla.

Per il 40esimo anniversario della serie anime sono state annunciate diverse iniziative. Tra le tante, l’uscita del film Mobile Suit Gundam: Hathaway’s Flash. Il lungometraggio uscirà in Giappone il 23 luglio e per ora anche noi possiamo solo gustarci il trailer, in attesa che approdi in Italia. Il regista del lungometraggio è Shukou Murase e la sceneggiatura è scritta da Yasuyuki Mutou.

Il film è incentrato su un nuovo protagonista, Hathaway, ed è il primo di una trilogia che rappresenta una sorta di sequel della famosa serie televisiva degli anni 80, realizzata da Yoshiyuki Tomino e dallo staff creativo della Sunrise. Ricordiamo che la mitica serie raccontava dello scontro fra due fazioni: la Federazione Terrestre e il Principato di Zeon. Tra gli aspetti belli e interessanti della serie anime, c’era una particolarità: una vera e propria divisione fra buoni e cattivi, come tradizionalmente accade in molte narrazioni, non esisteva, perchè entrambe le fazioni avevano i loro giusti e validi motivi per intraprendere la guerra.

Attendiamo con ansia, dunque, la possibilità di guardare il film, rinnovato dal punto di vista delle musiche, dei personaggi umani, e del cast in generale. Un film che si inserisce nel panorama dell’animazione giapponese percorrendo una strada solcata da tempo dal successo di tutta la Gundam, la cui importanza si manifesta in Giappone a livello sia sociale sia culturale.

Mobile Suit Gundam significa, infatti, presenza tangibile nella vita quotidiana dei giapponesi, citazioni, esposizioni e influenze anche nell’ambito scientifico e tecnologico. A Yokohama, ad esempio, è stato presentato il primo Gundam in grado di camminare, aprendo una lunga sfida tra gli ingegneri giapponesi.

