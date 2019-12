È uscito il trailer di Ghostbusters: Legacy e siamo impazziti

Amanti degli anni ’80, gioite! È uscito il primo trailer di Ghostbusters: Legacy (in USA Ghostbusters: Afterlife), il terzo film della saga (se escludiamo il reboot del 2016), per la regia di Jason Reitman, figlio di Ivan che aveva già diretto i primi due capitoli del 1984 e 1989.

Il film è ambientato 30 anni dopo gli eventi del primo Ghostbusters e vede tra i protagonisti Finn Wolfhard, già in Stranger Things (in cui, nella seconda stagione, è vestito da cosplayer proprio dei Ghostbusters) e i due film di IT.

L’altra protagonista è la giovanissima Mckenna Grace, che nel film interpreterà Phoebe, una ragazzina che sembra diretta parente di Egon Spengler, il Ghostbuster originale interpretato da Harold Ramis, purtroppo scomparso nel 2014.

Tra gli altri interpreti: Carrie Coon, Paul Rudd e, udite udite, anche Bill Murray, Dan Aykroyd e Ernie Hudson, i tre Ghostbusters originali, insieme a Sigourney Weaver. Hype a mille, quando sapremo qualcosa di più ve lo faremo sapere immediatamente!

