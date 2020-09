10 motivi per andare sul Gargano

Se si pensa alla Puglia, qual è la prima cosa che vi viene in mente? Il Salento, vero? Splendido, ma la Puglia non è solo questo. La regione ha una lunghezza di circa 400 chilometri e vanta posti bellissimi che ci invidia tutto il mondo, e il Gargano è uno tra questi. Cibo, mare e storia sono solo alcuni degli elementi che caratterizzano lo sperone d’Italia.

Il Gargano, per chi non lo sapesse, è la parte più a nord della Puglia. Quando si arriva sul Gargano, si può notare come il territorio sia diverso da quello che si può ammirare nel territorio barese o nel Salento. Oltre al mare, lo sperone d’Italia si distingue per la sua ricca vegetazione: pinete, aree boschive e paesaggi montuosi.

Abbiamo stilato una lista che vi farà amare ancor di più questo posto.