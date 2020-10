10 posti + 1 da visitare da soli a Milano

Sta per arrivare il weekend e potete prendervi una pausa dal lavoro. Finalmente potete vedere Milano con calma e non di corsa tra una pausa e l’altra ma c’è un fattore che vi frena: siete soli. Nessun problema, Milano da spazio anche a chi il weekend lo passa in completa solitudine. Abbiamo stilato una lista di quelli che, secondo noi, possono essere i posti da visitare senza compagnia.

Ca’ Granda. Il Duomo lo diamo per scontato che voi lo conosciate così abbiamo pensato a Ca’ Granda, a pochi minuti dalla cattedrale. Ieri Ospedale Maggiore di Milano, oggi è la sede dell’Università degli Studi di Milano. Situato in Via Festa del Perdono è stato uno dei primi edifici rinascimentali di Milano. Museo del Novecento. Situato in zona Duomo, oltre ad ammirare i più importanti artisti contemporanei nazionali e non, il museo vi regalerà una prospettiva diversa di Piazza Duomo. Quadrilatero della Moda. Volete sentirvi poveri? Il Quadrilatero della Moda è il posto giusto. Parco Sempione. Parco Sempione è il polmone verde di Milano. Vale la pena visitarlo, anche solo per assaporare una granita in uno di quei baretti in totale tranquillità. Torre Branca. Situata all’ingresso di Parco Sempione, Torre Branca è una torre in metallo progettata dal designer Gio Ponti. Questa vi permetterà di vedere Milano da un’altezza di 108 m (tranquilli, all’interno c’è un ascensore). Pinacoteca di Brera. Situata in Zona Brera, la Pinacoteca vanta tra le più grandi opere al mondo, tra cui il famoso Il Bacio di Hayez. Il villaggio operaio. Situata in Via Lincoln, quello che era il villaggio operaio oggi è diventato un’attrazione turistica. Le particolarità sono le case colorate che ricordano Burano. Piazza Gae Aulenti. Situata nella Nuova Porta Garibaldi, Piazza Gae Aulenti è una piazza futurista e contemporanea. Circondata dalla torre dell’Unicredit, la piazza è diventata una delle tappe obbligatorie quando si visita Milano. Basilica Sant’Ambrogio. È una delle chiese più antiche del capoluogo lombardo ed è considerata la chiesa più importante dopo il Duomo. Porta Venezia. Diventata iconica per l’arcobaleno dipinto sulle mura della fermata della metropolitana, Porta Venezia e Corso Buenos Aires hanno molti svaghi, tra cui i Giardini Pubblici Indro Montanelli. Il nostro +1 è il tram. In che senso? Acquistate un biglietto, scegliete una linea a vostro piacimento, scegliete (se è possibile) un vecchio tram, cuffie nelle orecchie e percorrete la tratta da un capolinea all’altro.