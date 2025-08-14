Quando si prenota un alloggio, ci si aspetta che sia pulito e pronto ad accogliere gli ospiti. Tuttavia, può capitare che al momento del check-in l’alloggio non sia nelle condizioni desiderate. In questi casi, è importante sapere come agire per risolvere il problema nel modo migliore possibile.

Se il problema è coperto dalla garanzia della piattaforma, potresti ricevere un rimborso totale o parziale. In alternativa, ti verrà offerto un alloggio alternativo che soddisfi i tuoi requisiti. Ricorda che hai 72 ore dalla scoperta del problema per segnalarlo.

Casa sporca e non corrispondente alle foto: cosa fare?

La prima cosa da fare è inviare un messaggio all’host per segnalare la situazione. Spesso, l’host è disponibile ad affrontare il problema e potrebbe cercare una soluzione immediata, come inviare una squadra di pulizia. È consigliabile spiegare la situazione in modo chiaro e cordiale, per facilitare la comunicazione e una rapida risoluzione.

Se l’host non è in grado di risolvere il problema o se preferisci chiedere un rimborso, il passo successivo è inviare una richiesta formale. Ecco come procedere. Raccogliere prove: è fondamentale documentare il problema con foto o video che mostrano la mancanza di pulizia o eventuali danni. Questo aiuterà a rendere più chiara la situazione. Descrivere il problema: nella richiesta di rimborso, fornisci una descrizione dettagliata di ciò che non va, allegando le prove raccolte. Puoi chiedere all’host di risolvere la questione, rimborsarti per le spese di pulizia, o, se il problema è grave, chiedere la cancellazione della prenotazione e il rimborso delle notti rimanenti.

Dopo aver inviato la richiesta, è importante attendere la risposta dell’host. Se non ricevi una risposta soddisfacente o se l’host rifiuta di risolvere il problema, potrai contattare direttamente la piattaforma su cui hai prenotato. In questo caso, la piattaforma farà riferimento ai Termini di riprenotazione e rimborso per stabilire come intervenire.

Se il problema comporta un rischio immediato per la salute, come la presenza di cimici dei letti, muffa o altri allergeni, è fondamentale agire rapidamente. In questi casi, potrebbe essere necessario contattare i servizi di emergenza locali. Inoltre, la piattaforma offrirà supporto per risolvere la situazione, garantendo che tu possa continuare il soggiorno in un ambiente sicuro.

In caso di problemi con la pulizia dell’alloggio, la prima cosa da fare è tentare una risoluzione diretta con l’host. Se questo non è possibile, ci sono soluzioni attraverso la piattaforma di prenotazione, che potrebbe offrire un rimborso o una sistemazione alternativa. In ogni caso, documentare il problema e seguire i passaggi giusti ti aiuterà a ottenere la soluzione migliore.