David Lynch e Pharrell Williams hanno aperto un locale ad Ibiza

Il regista di Twin Peaks e l’autore di Happy hanno inaugurato un club dagli arredamenti folli sulla sponda più pazza dell’isola

L’allestimento è stato affidato all’interior designer di fama mondiale Miranda Makaroff famosa per i suoi arredamenti altamente “instagrammabili” che, per l’occasione, si è lasciata liberamente ispirare da una vicenda personale: l’incontro con un grosso polpo dagli occhi luminosi avvenuto durante un’immersione da bambina. Da quel momento, colpita dall’intelligenza e dalla sensibilità dell’animale, Miranda deciderà di non consumare più cefalopodi. Una trama in perfetto stile David Lynch. Dalla pareti emergono occhi, un naso, un paio di orecchie e di piedi che appartengono proprio della designer -come se i muri fossero fatti d’acqua ed aumentare ancor di più in senso d’immersione- mentre dal soffitto sbucano enormi tentacoli di peluche. A completare il locale postazioni fotografiche, altalene ache sostituiscono le sedie e coralli sulle pareti. Insomma, che vi piaccia o meno The Elephant Man, non vi consigliamo di farci un salto.

