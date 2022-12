I modi più efficaci per comunicare all’estero

“Le città sono sempre state come le persone, esse mostrano le loro diverse personalità al viaggiatore. A seconda della città o del viaggiatore, può scoccare un amore reciproco, o un’antipatia, un’amicizia o inimicizia. Solo attraverso i viaggi possiamo sapere dove c’è qualcosa che ci appartiene oppure no, dove siamo amati e dove siamo rifiutati”, ha affermato l’autore americano Roman Payne. Ed ha proprio ragione: il viaggio è un grande, miracoloso, affascinante ed anche talvolta pericoloso strumento che l’essere umano ha a disposizione per allontanarsi dalla sua zona di comfort ed aprirsi all’immensa bellezza e diversità delle varie culture delle zone del mondo. Tante volte, durante il viaggio, è fondamentale possedere uno strumento per tradurre velocemente le frasi delle persone del posto, come ad esempio un traduttore simultaneo.

Perché è importante il traduttore simultaneo

Il miglior modo per assimilare la cultura di un posto, per creare un contatto e un dibattito con la gente del posto – che tante volte può diventare anche conflittuale, perché il confronto e la crescita personale implicano anche e soprattutto il conflitto – è sicuramente quello di comunicare vocalmente e istantaneamente con i nativi del posto. Tante volte, però, il primo ostacolo da abbattere e la più grande difficoltà ed il più grande limite per instaurare un rapporto con la gente del posto è proprio il fattore linguistico. I turisti che non conoscono bene la lingua del posto che visitano, di fatto, avvertono un senso di smarrimento e soprattutto di estraneità verso quel determinato posto, si sentono in difetto e in difficoltà e di conseguenza non riescono a familiarizzare né con l’ambiente circostante né con le persone. Il miglior modo per ridurre le distanze e instaurare dei rapporti veri e avviare dei dialoghi autentici e profondi è quello di parlare la stessa lingua o, meglio ancora, conoscere la lingua della persona che sta parlando. Solo così ci si può realmente comprendere. Risulta fondamentale trovare dei modi per parlare la lingua del posto: in tale modo la conversazione va oltre le solite e ripetute frasi di circostanza ed estremamente basiche e, di conseguenza, il discorso si fa più profondo ed interessante.

I metodi per conoscere le lingue di un posto straniero sono molteplici: il più solito e banale è sicuramente quello di imparare la lingua prima di partire. Vi è da precisare che imparare una lingua, però, non è cosa di poco conto e tante volte i turisti e i viaggiatori non hanno il tempo di impararla o, semplicemente, non riescono ad assimilare subito tutte le regole grammaticali, morfologiche e fonetiche. In tale circostanza, entra in gioco un’ottima soluzione che è il traduttore simultaneo. Questo ha salvato il viaggio e, in alcune circostanze, proprio la vita a un numero altissimo di turisti!

Come funziona il traduttore simultaneo

Per usare un traduttore simultaneo è essenziale la connessione internet, sia che sia uno strumento vero e proprio sia che sia un’applicazione da Appstore. Se si parla di uno strumento, è fondamentale valutare la capacità della sua batteria: solitamente durate 7/8 ore e ciò essenziale saperlo per chi ne fa un uso frequente. Si possono tradurre simultaneamente sia frasi scritte sia parlate e, tante volte, i traduttori simultanei posseggono la facoltà di tradurre anche le immagini. Bisogna valutare, inoltre, quali sono le lingue inserite nel catalogo di traduzione per vedere se all’interno vi è inserita anche quella interessata.