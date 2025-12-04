Si presenta come un borgo arroccato su una scogliera a picco sul mare, dove si respira un’atmosfera semplice e genuina, lontana dal turismo di massa.

La peculiarità è proprio questa sua anima intatta: non ci sono boutique di lusso, ma piccole trattorie di pesce, muretti di pietra dove sedersi a guardare l’acqua e il profumo di basilico che si mescola a quello della brezza marina.

Espressione di un turismo lento, basato sul rispetto del territorio e la valorizzazione delle tradizioni. La limitazione del traffico veicolare con la presenza di ZTL e parcheggi ridotti invita i visitatori a muoversi a piedi o con mezzi pubblici, preservando così la tranquillità del borgo.

Una Portofino in Italia

Nel cuore della Riviera Ligure di Levante, tra scorci mozzafiato e atmosfere senza tempo, si cela un autentico gioiello da scoprire: Tellaro, un borgo marinaro che richiama per bellezza e fascino il celebre Portofino, ma senza la calca turistica. Questo piccolo paese, con i suoi 559 abitanti, fa parte del comune di Lerici ed è riconosciuto come uno dei borghi più belli d’Italia. La sua posizione privilegiata sul Golfo dei Poeti lo rende meta ideale per chi cerca una vacanza all’insegna della serenità, del turismo lento e della natura incontaminata.a

Qui, le stradine tortuose, i famosi caruggi liguri, conducono inevitabilmente verso il mare, regalando scorci di case colorate e panorami da cartolina. Il borgo, oltre a essere un luogo incantevole per passeggiate tranquille, è un punto di partenza strategico per escursioni verso località rinomate come Lerici, Cinque Terre e Portovenere. La vicinanza a queste mete consente di vivere esperienze diverse senza rinunciare alla quiete di un piccolo paradiso.

Il cuore del borgo è dominato dalla Chiesa di San Giorgio Martire, risalente al XIII secolo, incastonata nella roccia con un campanile che si affaccia direttamente sul mare. Al tramonto, la luce che tinge di rame e corallo le facciate crea uno spettacolo unico, perfetto per gli appassionati di fotografia e per chi desidera immergersi nella poesia del luogo.

A pochi passi si trovano le spiagge di Fiascherino, con calette dalle acque cristalline e fondali sabbiosi, ideali per bagni e snorkeling. Per gli amanti del trekking, il sentiero costiero che collega Lerici a Tellaro offre un percorso panoramico semplice, con continui scorci sul Golfo dei Poeti, mentre chi preferisce l’acqua può esplorare le grottine nascoste in kayak, godendo di una prospettiva insolita e suggestiva.

La tavola a Tellaro è un’esperienza da non perdere. La cucina ligure qui si esprime in piatti poveri ma di grande qualità: trofie al pesto con basilico fresco coltivato localmente, focaccia croccante con olio extravergine ligure, acciughe fresche e fritture leggere di pesce. Le torte di verdura, realizzate con erbette spontanee, completano un quadro enogastronomico che parla di tradizione e di amore per il territorio.

Chi visita il borgo durante l’anno può partecipare a eventi caratteristici come il Natale subacqueo, quando la statuina del Bambino viene portata dal mare da un gruppo di sub, o la Sagra del Polpo Tellarese in agosto, una festa che anima le piazzette sotto il cielo stellato.