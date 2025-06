Domenica 22 giugno alle ore 10:00, Quartu Sant’Elena si prepara ad ospitare un evento imperdibile per gli appassionati di bicicletta e amanti della natura: il Ciclotour delle Saline nel Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline. Questa pedalata di circa 10 km offre un’esperienza unica che coniuga turismo sostenibile, inclusione sociale e scoperta di uno degli ecosistemi più affascinanti della Sardegna.

Il Ciclotour delle Saline: natura, inclusione e sport

Il percorso si snoda tra le suggestive Saline del Molentargius, habitat protetto di molte specie di uccelli tra cui i celeberrimi fenicotteri rosa. L’evento è aperto a tutti, inclusi famiglie, ciclisti di ogni livello e persone con disabilità, con la possibilità di utilizzare biciclette tradizionali, tandem per non vedenti e bici speciali. Per chi non possiede una bicicletta, è disponibile il noleggio direttamente all’ingresso di via Don Giordi, punto di ritrovo e partenza del tour.

L’ASD Seguimi, l’associazione organizzatrice, sottolinea come questa iniziativa non sia un evento “speciale” nel senso pietistico, ma una reale dimostrazione di integrazione e accessibilità. La filosofia guida è il raggiungimento del benessere psico-fisico attraverso l’armonia e l’equilibrio, per godere appieno delle meraviglie naturali del territorio. Daniela e le sue guide accompagneranno i partecipanti in questo viaggio immersivo nel cuore della natura, tra stagni, saline e l’inconfondibile presenza dei fenicotteri.

Per vivere al meglio il Ciclotour delle Saline è consigliato munirsi di:

Una bicicletta propria o prenotare il noleggio sul posto

Abbigliamento comodo e traspirante

Cappello e crema solare per proteggersi dal sole

Borraccia d’acqua per mantenersi idratati

Macchina fotografica o smartphone per immortalare i paesaggi mozzafiato

Spirito di condivisione e apertura verso tutti i partecipanti

L’evento è completamente gratuito e non richiede iscrizioni complesse: basta presentarsi all’orario stabilito con la propria bici o usufruire del noleggio disponibile.

A.Si.Biri Festival: un decennio di eventi per riscoprire Quartu Sant’Elena

Il Ciclotour delle Saline è uno degli appuntamenti principali del più ampio A.Si.Biri – Festival del Turismo Etico e Sostenibile, che si svolgerà dal 20 al 29 giugno 2025. La parola “a si biri” in sardo campidanese significa “arrivederci”, un messaggio di speranza e di ritorno per chi vorrà rivivere le emozioni di questa manifestazione.

Il festival propone un ricco calendario di 40 eventi in 10 giorni, volti a valorizzare la cultura, l’artigianato, la gastronomia e il patrimonio naturale di Quartu Sant’Elena. Tra le attività più interessanti:

Trekking a Marina di Capitana (venerdì 20 giugno, ore 9:00-12:00): un percorso di 5 km tra la macchia mediterranea per incontrare cavalli e asini selvatici, con partenza dal geosito di Codoleddu fino a un punto panoramico sul Golfo degli Angeli. Prenotazione obbligatoria, costo 15 euro.

(venerdì 20 giugno, ore 9:00-12:00): un percorso di 5 km tra la macchia mediterranea per incontrare cavalli e asini selvatici, con partenza dal geosito di Codoleddu fino a un punto panoramico sul Golfo degli Angeli. Prenotazione obbligatoria, costo 15 euro. Yoga al tramonto (mercoledì 25 giugno, 19:00-20:00): pratica di Odaka Yoga ispirata al movimento delle onde, guidata dall’insegnante Mirko Elia presso lo Stabilimento Balneare Marlin. Ingresso libero.

(mercoledì 25 giugno, 19:00-20:00): pratica di Odaka Yoga ispirata al movimento delle onde, guidata dall’insegnante Mirko Elia presso lo Stabilimento Balneare Marlin. Ingresso libero. Lezioni di surf (sabato 28 giugno, 10:00-14:00): corsi di surf per piccoli gruppi con la Sardinia Surf School, comprensivi di teoria e pratica, attrezzatura inclusa. Prenotazione consigliata, costo 10 euro.

(sabato 28 giugno, 10:00-14:00): corsi di surf per piccoli gruppi con la Sardinia Surf School, comprensivi di teoria e pratica, attrezzatura inclusa. Prenotazione consigliata, costo 10 euro. BikeTour del Centro Storico (domenica 29 giugno, 10:00-13:00): tour gratuito tra i siti storici di Quartu Sant’Elena, accessibile anche a biciclette speciali per persone con disabilità, con partenza da Piazza Santa Maria.

Il festival coinvolge artigiani locali, artisti e operatori del territorio, proponendo visite guidate, laboratori tradizionali, degustazioni e performance artistiche, con l’obiettivo di mostrare Quartu Sant’Elena nella sua autenticità.