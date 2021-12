Perché una vacanza in barca sul Lago Maggiore è l’ideale per una pausa dalla quotidianità

Idealmente conteso tra le regioni Piemonte e Lombardia, e la Svizzera, il Lago Maggiore è uno dei luoghi più iconici d’Italia. Il nome deriva dalla sua grande superficie, ed è infatti il secondo lago più grande della penisola, dopo il Garda. Tra splendide passeggiate lungolago, la variazione di paesaggio tra le città e le montagne, e la bellezza rara delle sue isole, è senza dubbio la destinazione ideale per una pausa dalla quotidianità. Perché vi suggeriamo una vacanza in barca sul Lago Maggiore, vi chiederete? La particolarità deriva sicuramente dal paesaggio. Abituati a immergerci tra le onde del mare e rilassarci lungo spiagge sabbiose, attraversare un lago in barca farà emozionare anche i marinai più esperti.

Lago Maggiore: perché girarlo in barca

Una vacanza in barca sul Lago Maggiore è la scelta più vantaggiosa per visitare questo luogo per molteplici motivi, andiamo a vederne alcuni.

– Ammirare il lago da una prospettiva differente: lontano dal traffico cittadino, spostarsi in barca da una città all’altra del lago ha il grande vantaggio di assicurare una vista alternativa sui paesaggi, ed estremamente affascinante. Lo scoprirete in fretta: per farsi conquistare dai colori dei borghi lacustri e dai paesaggi montuosi basta un attimo.

– Spostarsi tra le isole in libertà: il Lago Maggiore non custodisce solo paesini ed insenature di rara bellezza ma anche le splendide Isole Borromee. Qui, potrete approdare solamente con un’imbarcazione, ed essendo una delle attrazioni più note della zona, perderle sarebbe davvero un peccato.

– Un vero stacco dalla quotidianità: è risaputo, l’acqua, che sia di mare o di lago, ha il potere di infondere un senso di calma e tranquillità e di stimolare la produzione della serotonina, ormone della felicità. Se quindi volete staccare dal tran tran quotidiano, non c’è niente di meglio di una gita al lago.

– La comodità prima di tutto: ultimo motivo, ma sempre importante quando si organizza una vacanza, la comodità! Già, perché il Lago Maggiore è una meta blasonata da Primavera fino all’Autunno, e in questo periodo è facile trovare traffico. Lasciate lo stress sulla banchina dunque, e salite a bordo per una vacanza di totale relax.

Dove affittare una barca sul Lago Maggiore?

Per aggiungere un tocco di originalità alla tua vacanza, il suggerimento principale è prevedere in anticipo il noleggio di una barca sul Lago Maggiore. Ma quale scegliere e dove andare?

Sul sito di Nautal sono veramente tante le barche proposte sul Lago Maggiore, ma prima di scegliere dovrete valutare le necessità ed i punti superflui. Se preferite dormire sulla terraferma, nei borghi lungolago, una barca a motore sarà sufficiente per compiere tutti gli spostamenti giornalieri e visitare interamente il lago.

Se invece preferite pernottare a bordo, vi orientiamo verso una barca a vela o a motore, purché cabinata.

Le Isole del Lago Maggiore