Nel corso della vita, le preferenze personali cambiano in modo significativo. Ciò che affascinava a vent’anni può sembrare poco attraente a quarant’anni, e così via. Questo vale non solo per la musica, il cibo e l’abbigliamento, ma anche per le vacanze. Con l’avanzare dell’età, le esigenze dei viaggiatori cambiano e, soprattutto per coloro che hanno superato i 65 anni, la ricerca di avventura e adrenalina spesso si trasforma in una preferenza per la comodità e il relax.

Secondo un’indagine condotta da TUI Musement, è stata stilata una classifica delle mete di viaggio più apprezzate dagli over 65 in Europa, rivelando sette destinazioni imperdibili.

Il turismo over 65: le migliori mete

Contrariamente a quanto si possa pensare, il desiderio di viaggiare non svanisce con l’età. Gli over 65, in particolare quelli nati prima del 1960, sono una generazione attiva e piena di curiosità. La pensione, che offre una certa stabilità economica, consente loro di pianificare viaggi senza l’ansia di dover tornare al lavoro. Inoltre, i figli sono ormai cresciuti, permettendo loro di godere di una libertà mai avuta prima. Molti preferiscono viaggiare in bassa stagione, per evitare le folle e approfittare di tariffe più convenienti. Sebbene le crociere, i centri benessere e i tour organizzati siano tra le scelte più popolari, cresce l’interesse verso un turismo sostenibile e slow, che permette di esplorare luoghi autentici e ricchi di cultura e natura.

Minorca è un autentico gioiello delle Baleari, lontana dal caos di Ibiza e dalle festicciole sfrenate. Questa isola è particolarmente apprezzata dagli over 65 per il suo ritmo di vita tranquillo. Le sue spiagge, molte delle quali ancora selvagge, offrono l’opportunità di godere di un mare cristallino, mentre i parchi naturali e i sentieri escursionistici invitano a esplorare la bellezza naturale dell’isola. Le città principali, Ciutadella e Mahón, sono ricche di storia e cultura, e i pittoreschi villaggi di pescatori aggiungono un tocco di autenticità e fascino a questa meta.

Nota come “La Isla Bonita”, La Palma è la più verde delle isole Canarie e si distingue per la sua sorprendente diversità naturale, che include vulcani, boschi e spiagge di sabbia nera. Questa destinazione è particolarmente amata dai viaggiatori over 65 in cerca di un’esperienza rigenerante. Gli appassionati di trekking possono esplorare il Parco della Caldera de Taburiente, mentre i villaggi tradizionali come San Andrés offrono un’autentica esperienza locale. L’isola è famosa anche per le sue osservazioni astronomiche, grazie ai suoi cieli limpidi e alla presenza di alcuni dei migliori telescopi al mondo.

Sorrento rappresenta una meta strategica per gli over 65, grazie alla sua posizione privilegiata e al suo ricco patrimonio culturale. Il centro storico è un labirinto di negozi caratteristici, ristoranti e caffè, dove è possibile assaporare la cucina locale, famosa per i suoi ingredienti freschi e autentici. Sorrento è anche un ottimo punto di partenza per escursioni nella splendida Costiera Amalfitana e verso le isole di Capri, Ischia e Procida. Inoltre, la vicinanza ai siti archeologici di Pompei ed Ercolano la rende una tappa imperdibile per chi desidera coniugare relax e cultura.