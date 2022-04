Regali per mamme stressate: idee relax e molto altro

La festa della mamma è ormai alle porte. Tutti gli anni grandi e piccini vagano alla ricerca di idee regalo per mamme di ogni genere; la scelta è estremamente dispersiva e trovare qualcosa di unico e irripetibile può farsi davvero difficile.

Anche quest’anno c’è il rischio di ricadere su l’immancabile mazzo di fiori o qualche tenerezza che, senza ombra di dubbio, solo che per la dedica e la cura sarebbe apprezzato. Ad essere onesti però ci vuole davvero poco a fare qualcosa in più, al di là dei classici binari del dono materiale, per provare a perlustrare altre rotte più coinvolgenti e memorabili nel bagaglio comune di esperienze.

Fare la mamma è un lavoro a tempo pieno, dura una vita e si evolve negli anni, anche quando ci si crede adulti e indipendenti. Le uniche monete di scambio però sono l’amore e l’affetto, che, anche se provati in maniera del tutto incondizionata, non vanno mai dati per scontato e anzi devono essere curati e costantemente rinnovati e celebrati.

La nostra eroina personale merita il regalo più azzeccato possibile, per cui è importante prima di tutto conoscere a fondo i suoi gusti, cosa la diverte e cosa potrebbe farle ritrovare un po’ di relax.

Non c’è quindi miglior dono di un’esperienza indimenticabile, che possa coinvolgere entrambi o che possa essere vissuta assieme al papà o alla migliore amica. Le idee regalo per la festa della mamma in questo caso spaziano per soddisfare ogni personalità: è una donna viaggiatrice e alla ricerca di un’avventura immersa nella natura e una spa rilassante o preferisce gustare prelibatezze gourmet?

Una mamma stressata dal lavoro e dalla quotidianità infatti potrebbe trovare relax e un momento di pace in diversi generi di attività: Smartbox, leader Europeo nelle esperienze regalo, per questo motivo ha pensato che fosse giusto celebrare la sua festa con tante idee differenti e frizzanti, per un 8 maggio all’insegna dell’amore e della riconoscenza per la prima persona nella nostra vita che ci ha dedicato un sorriso.

Tante sono le soluzioni benessere per trovare un po’ di tranquillità, con più di cinquantamila esperienze in Italia che sono pronte ad accogliere e coccolare gli ospiti in svariate città e fuori porta. Allora rimane scegliere se concedersi una pausa relax in spa o un intero weekend romantico in coppia nella regione del Chianti, alla scoperta delle bellezze del territorio e delle sue fantastiche mete attraverso itinerari e degustazioni tra i vigneti e le dimore storiche .

Al contrario, una mamma avventurosa e alla ricerca di stimoli potrebbe non vedere l’ora di esplorare la vasta selezione di avventure mozzafiato e all’aria aperta.

La scelta in questo caso spazia dalle più serene e bucoliche escursioni a cavallo e i romantici tour in mongolfiera alle strepitose discese in parapendio o paracadute. L’adrenalina non finisce qui, grazie a voli ultraleggeri o in elicottero con piloti esperti e esperienze acquatiche come rafting, snorkeling, canyoning, giri in barca a vela e immersioni subacquee.

Se tra gli impegni quotidiani non si riesce a trovare del tempo per andare a prendere il regalo o si rimane indecisi fino all’ultimo, rimane sempre la possibilità di acquistare le e-box, le escluse smart box virtuali, che sono immediatamente disponibili e spendibili dalla mamma per la prossima avventura.