Viaggi, sempre più italiani prenotano online: i consigli per risparmiare

è sempre più semplice: per questo motivo, sono sempre di più gli italiani che decidono di prenotare le proprie vacanze su internet, sfruttando piccoliper pagare di meno.

Turismo sempre più smart

Trainato dalla trasformazione digitale, il settore del turismo è tornato a crescere dopo tre anni di pandemia e di restrizioni. L’Italia, in particolare, ha visto aumentare la propria quota di mercato a livello mondiale, grazie all’arrivo di turisti e all’aumento delle loro spese.

Un arrivo caratterizzato sempre più dal digitale: secondo un’indagine condotta dal Politecnico di Milano, infatti, le vendite online nel campo dei trasporti rappresentano ormai i due terzi del totale, mentre per quanto riguarda la ricettività si arriva a circa la metà delle vendite.

Velocità, praticità e soprattutto convenienza sono i motivi che stanno spingendo sempre più persone a ricorrere al web per pianificare i propri viaggi, sfruttando piccoli espedienti per risparmiare e trovare le offerte migliori.

Come prenotare risparmiando

Secondo un’analisi di Expedia, esistono giorni più indicati per prenotare, ed altri per viaggiare. Dopo aver analizzato milioni di voli e di prenotazioni, è emerso infatti che il momento più conveniente per prenotare è la domenica, in quanto permette di risparmiare fino al 15%, mentre il peggiore è il venerdì, poiché fa aumentare i costi del 5%. Ulteriori risparmi dipendono poi dal giorno del viaggio: partendo il mercoledì, per esempio, si risparmia circa il 15% sui voli nazionali e il 10% su quelli internazionali.

Oltre a questo, altri trucchi molto utili per spendere meno sono cambiare la geolocalizzazione, usare browser diversi durante le ricerche e utilizzare la navigazione in incognito: questo particolare tipo di navigazione online, infatti, impedisce alle compagnie aeree di monitorare le proprie attività e preferenze, evitando così un aumento dei prezzi.

Attenzione alle frodi

Con l’aumento delle prenotazioni online, sono aumentate però anche le frodi e le truffe a tema viaggi. Tra tentativi di phishing, finte carte regalo e sondaggi fittizi, sono sempre di più i pericoli per chi cerca di prenotare una vacanza su internet.

Per questo motivo risulta necessario adottare delle contromisure, come utilizzare solo siti ufficiali, evitare di lasciare la piattaforma per iniziare una corrispondenza privata, leggere attentamente le recensioni, non fidarsi dei prezzi stracciati e pagare solo tramite i canali ufficiali.

Tra i paesi più colpiti da questo fenomeno, Stati Uniti, Irlanda, India e Regno Unito. Male anche l’Italia, considerando che solo il 63% dei siti di e-commerce turistici ha adottato il protocollo Dmarc per certificare la veridicità dei mittenti nelle comunicazioni via mail, mentre il restante 37% non ha preso alcuna misura per proteggere i clienti dalle frodi via posta elettronica.