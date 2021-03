Attrezzature da ristorazione online grazie ad AllForFood.com

Ha conquistato il ruolo di protagonista nel mercato delle attrezzature da ristorazione e macchine alimentari, disponendo di una proposta con oltre 40mila articoli. AllForFood.com approfitta di un’ampia rete di fornitori e produttori, a disposizione di ogni professionista della ristorazione, che può contare su assistenza qualificata, trasporti garantiti e promozioni a prezzi più che competitivi.

Progettata sulle esigenze dei ristoratori, la proposta di www.allforfood.com è composta quasi esclusivamente da articoli di produzione italiana, scelti rispettando elevati standard sia in termini di affidabilità che per la qualità dei materiali costruttivi. La restante quota è fatta da prodotti di importazione, selezionati con la massima attenzione per garantire i medesimi livelli di efficienza.

Estremamente vasto, il catalogo è organizzato in tre macro-sezioni: Attrezzature per la Ristorazione, Forniture Alberghiere, Arredamento Professionale. Scorrendo tra gli scaffali virtuali si trova tutto quello di cui può aver bisogno un’azienda del settore della ristorazione.

Dall’armadio frigo all’affettatrice professionale, dal forno pizza alla planetaria professionale, dai banchi refrigerati all’arredamento da esterno, fino a lampade germicida e complementi d’arredo luminosi. Tutti firmati da marchi di punta come Fimar, Forcar, Tecfrigo, Scab Design e Bras. Lo store si rivolge infatti ad un’ampia platea di aziende: non solo ristoranti e pizzerie, ma anche hotel, pasticcerie, gelaterie, macellerie, gastronomie e tanto altro ancora.

Specializzato nel commercio elettronico, lo store prevede una formula di vendita completamente diversa da quella dei rivenditori tradizionali. La merce parte dal magazzino del produttore per arrivare direttamente al cliente, senza necessità di stoccaggi intermedi. Ciò consente allo shop di mantenere un catalogo ampio e sempre attuale.

AllForFood ha fatto del resto dell’attenzione al cliente un tratto distintivo della propria offerta. L’acquirente è tutelato in ogni aspetto grazie ad assistenza professionale pre e post-vendita, transazioni prive di rischi e spedizioni sempre assicurate.

Per ottenere un preventivo gratuito bastano pochi click e, approfittando della modalità fai da te, la risposta arriva nell’arco di pochi secondi, direttamente sulla casella di posta elettronica. In ogni caso, il customer care è disponibile dal lunedì al venerdì (dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30) via telefono, numero verde, e-mail e chat online.