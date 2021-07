Come promuovere la propria attività su Facebook

Il ruolo dei social nella crescita aziendale

Utilizzare i social network per promuovere la propria attività è una pratica che diventa sempre più comune. I risultati che possono essere raggiunti sono diversi: più clienti, incremento delle vendite, pubblicizzazione del brand, etc.

Per ottenere tutti questi risultati bisogna seguire una strategia ben precisa. Non basta semplicemente postare in continuazione per aumentare i like Facebook. Andiamo a vedere insieme quali sono alcune best practice da attuare per potenziare la propria pagina Facebook.

Creazione di una pagina aziendale

La prima cosa che bisogna fare per promuovere la propria attività su Facebook è creare una pagina aziendale. Non parliamo del profilo personale, quello in cui inseriamo e condividiamo le nostre preferenze in fatto di musica, animali o letture… Una pagina è creata appositamente per promuovere un’attività commerciale e per fare entrare in contatto i potenziali nuovi clienti con quest’ultima.

Curare l’aspetto della pagina

Una volta che avremo creato la pagina, dovremo curarne l’aspetto. L’immagine iniziale è il biglietto da visita della nostra pagina. Dovrebbe essere una foto oppure un logo che renda chiaro dall’inizio quello di cui ci occupiamo.

Aggiungiamo una frase di benvenuto e fissiamola in alto, in modo che rimanga lì ben visibile per tutti quelli che entreranno nella nostra pagina. Immaginiamo di dover accogliere dei clienti che entrano nel nostro negozio. Cosa gli diremmo? Come li accoglieremmo? Utilizziamo delle parole ben scelte per farli sentire benvenuti ed illustrare in poche parole quello che troveranno nella pagina.

Inseriamo i post

Ora dobbiamo iniziare ad inserire contenuti nella nostra pagina. I post devono essere accattivanti ed interessanti. Abbondiamo con i contenuti multimediali. Cerchiamo di dare un taglio familiare alla nostra attività. Se abbiamo assunto un nuovo dipendente, perché non lo presentiamo al nostro pubblico?

Cerchiamo di pubblicare con regolarità. Una pagina che inserisce tanti post in un periodo e che non pubblica per giorni o settimane darà l’idea di essere un po’ abbandonata. Utilizziamo un programma che ci permette di creare in anticipo i post e di pubblicarli nel giorno e nell’orario da noi stabiliti, quando il nostro pubblico di solito è online.

Coinvolgere il pubblico

Che dire dell’interazione con il proprio pubblico? Una delle capacità che dovremo sviluppare sarà proprio quella di saper ascoltare. Creiamo dei sondaggi, chiediamo pareri ed accettiamo eventuali suggerimenti. Potremmo, ad esempio, chiedere quali sono le preferenze degli utenti tra due prodotti simili ma non identici, oppure chiedere quale argomento gli piacerebbe venisse approfondito in una diretta.

Prendiamo spunto dalla concorrenza

Una delle possibilità offerte dai social è quella di poter “spiare” la concorrenza, soprattutto quella di un certo rilievo. Valutiamo cosa rende le loro pagine così interessanti, le tempistiche con cui vengono pubblicati i post ed il tono di comunicazione utilizzato.

Analisi delle statistiche

Dal punto di vista tecnico, un’altra cosa che dovremo imparare a fare sarà analizzare i dati. Le statistiche ci forniranno, ad esempio, utili informazioni su quali post hanno avuto maggiore successo, la fascia d’età e la localizzazione geografica dei nostri utenti, etc. Queste informazioni saranno particolarmente efficaci per modificare e rendere ancora più efficiente la nostra strategia di marketing.