Etichette adesive: i vantaggi della stampa online

La stampa online garantisce numerosi benefici, in particolare quando vanno realizzate etichette adesive personalizzate. In un contesto di mercato che riscuote un interesse sempre più elevato, infatti, sono lontani i tempi in cui le realtà attive sul web facevano i conti con un certo scetticismo: oggi la Rete mostra infinite potenzialità e mette a disposizione un vasto assortimento di servizi, ideale per assecondare le esigenze più diverse. Questo non vuol dire mettere da parte la tradizione, ma semplicemente coniugarla con l’innovazione, in un mix di competenze e di professionalità.

La stampa di etichette adesive al servizio delle aziende

Sono tante le imprese che, anche con una certa frequenza, hanno bisogno di etichette adesive per il packaging dei propri prodotti. Si pensi, per esempio, alle aziende del settore chimico, del settore farmaceutico e cosmetico, senza dimenticare quelle attive in ambito alimentare e del beverage. Esistono, poi, altre tipologie di realtà che trovano nella stampa online di etichette adesive la migliore soluzione per le proprie esigenze: sono le aziende che operano nel mondo della comunicazione e delle arti grafiche, che hanno bisogno di riferimenti validi per stampare le etichette per i propri clienti.

Le etichette per il settore alimentare

Tra gli ambiti più vasti vi è sicuramente quello alimentare. In questo comparto le etichette adesive vengono impiegate in grandi quantità. Si tratta di un mercato governato da necessità di vendita ben precise dal punto di vista strategico, senza dimenticare che il marketing e la comunicazione devono essere sempre coniugati con il rispetto delle normative in vigore. Quando si progettano e si realizzano delle etichette per i prodotti alimentari, pertanto, è necessario fare in modo che i bisogni funzionali si intersechino con gli obiettivi estetici.

Quindi, a cosa serve di preciso un’etichetta?

Di certo è importante per catturare l’attenzione delle persone, non solo fra gli scaffali di un negozio ma anche nelle vetrine di un e-commerce. Ma, deve garantire un’informazione il più possibile trasparente e chiara, e avere determinate caratteristiche che garantiscano durata e resistenza nel tempo.

Perché personalizzare le etichette

È di fondamentale importanza cogliere l’importanza della personalizzazione online, grazie alla quale le etichette possono essere caratterizzate non solo attraverso elementi indispensabili – tipo il formato e le dimensioni -, ma anche con particolari unici. È il caso delle nobilitazioni, le lavorazioni che in fase di stampa dell’etichetta adesiva consentono di ottenere risultati eccellenti da diversi punti di vista. Si pensi, per esempio, a chi si occupa di prodotti alimentari bio: grazie alla personalizzazione dell’etichetta è possibile comunicare il valore del prodotto e la sua qualità. E a contribuire a tale obiettivo sono anche le nobilitazioni.

L’importanza delle nobilitazioni

Le nobilitazioni vanno scelte in modo oculato poiché, come detto, esse contribuiscono non solo a rendere unica l’etichetta ma anche a preservarne le caratteristiche fisiche il più a lungo possibile. Prima tra tutte la resistenza, fondamentale per un’etichetta soprattutto se destinata a prodotti conservati in ambienti umidi; a tale bisogno si risponde con la verniciatura UV oppure con una plastificazione, lavorazioni sempre raccomandate proprio perché garantiscono alle etichette adesive massima resistenza.

Vi sono poi configurazioni che, oltre a migliorare l’aspetto dell’etichetta, ottimizzano anche il lavoro e il budget del committente. Un esempio è la stampa con formato fronte-retro, molto utile a realtà come quelle del vino o della birra che, tramite questo formato, hanno la possibilità di effettuare un solo ordine per avere sia l’etichetta frontale che quella posteriore della bottiglia. Le due, infatti, vengono consegnate su una sola bobina e disposte in modo che la macchina etichettatrice possa applicarle velocemente, senza alcun intoppo. Anche dal punto di vista pratico, in fase di configurazione, il compito del committente è semplicissimo: dovrà solo selezionare il formato fronte-retro, specificare le dimensioni delle due etichette e l’interspazio; niente di più semplice.

Quindi, poter beneficiare di tali servizi online è un bene, da diversi punti di vista. Ma, online dove?

