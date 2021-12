L’Ecommerce e il ruolo del packaging

Gli ecommerce in Italia godono ogni giorno che passa di maggiore fortuna; ormai sempre più persone scelgono di affidare i loro acquisti alla convenienza di siti web che offrono spesso spedizioni gratuite e la possibilità di effettuare resi, permettendo in alcuni casi di ricevere gadget o prodotti in regalo per ogni acquisto effettuato. Sicuramente negli ultimi anni una maggiore spinta è stata data dal Covid che ha introdotto ulteriori cambi nelle abitudini di acquisto di ogni tipologia di merce da parte degli italiani.

Tra gli ecommerce di maggiore successo vi sono sicuramente Amazon, leader indiscusso, seguito da negozi online dedicati all’abbigliamento sportivo, e da Ebay; su cui sempre più persone cercano l’affare della vita e vendono merce. Anche Booking, pensato per i viaggi, è un sito molto navigato e su cui sempre più persone prenotano viaggi e weekend di vacanza nel mondo.

Accrescere la fortuna degli ecommerce grazie alla scelta del giusto packaging

Bisogna riconoscere che una parte del successo dell’ecommerce è anche dovuta al packaging. È parte infatti della comunicazione di un Brand e proprio per questo è importante definirlo nel dettaglio; se fatto bene può infatti riuscire a comunicare l’identità del Brand, i sui valori e la sua storia. Sebbene infatti l’acquisto avvenga online, la parte finale dell’esperienza di acquisto è invece offline. Sarà importante in questo caso quindi prendere in considerazione alcuni accorgimenti. Ad esempio optare per un imballo su misura su cui inserire il logo dell’impresa o una sua frase. Inoltre per migliorare l’esperienza del cliente sarà importante personalizzare la confezione del proprio acquisto. Altro aspetto da considerare è la scelta di un imballaggio che permetta di proteggere il prodotto in modo che rimango intatto. Bisogna infatti ricordare l’aspetto anche pratico delle spedizioni. Infine, ma non meno importante, un altro aspetto da considerare sarà quello di rendere il packaging riconoscibile, rafforzando la visibilità del Brand.

Il ricorso a buste per ulteriori invii e comunicazioni

Per tutte le imprese che gestiscono negozi online si rivela poi importante dotarsi anche di materiale cartaceo come ad esempio delle buste per gestire delle spedizioni con cui informare i clienti e inviare comunicazioni: su Paesedellebuste è possibile acquistare ogni tipologia di busta per ogni tipo di invio. La comunicazione offline si rivela infatti strategica soprattutto quando si decide di inviare messaggi specifici ai clienti con l’acquisto di un prodotto o si desidera pubblicizzare un evento, o ancora in occasione di festività per cui vengono inviati biglietti di auguri o inviti.