Navigare in rete ed effettuare acquisti in sicurezza: quali sono le regole da seguire?

Ci sono particolari periodi dell’anno nei quali la mole di acquisti online aumenta in modo molto netto: quando bisogna fare un regalo, infatti, è oggi possibile sfruttare i servizi messi a disposizione da tanti e-commerce; spedizioni direttamente a casa e in breve tempo, assieme alla possibilità di restituire il proprio acquisto nel caso non si fosse soddisfatti: non è un mistero come oramai tanti rivenditori abbiano messo in campo un gran numero di offerte reperibili in rete, con servizi che vengono valutati da altri utenti tramite recensioni online.

Perché leggere le recensioni è importante?

A chi non è mai capitato di ricevere un consiglio da un amico? Magari ci è stato suggerito un negozio dal quale comprare i prodotti migliori, o magari quello dal quale spendere un pochino meno per acquistare la stessa merce. Nel migliore dei casi, alle volte il passa-parola riesce a far capire quali sono i negozi che riescono a fornire un connubio di ottimi prezzi e grande qualità. Oggi tutto questo è presente anche online, con diversi portali che consentono di raccogliere le opinioni degli utenti sui vari servizi: si è rimasti soddisfatti del proprio acquisto? Ha funzionato tutto secondo le aspettative? Qualcosa è andato storto? Attraverso una recensione di qualche riga si può raccontare ad altri la propria esperienza basata su quanto accaduto. Un lavoro che permette poi di sfruttare queste stesse piattaforme a propria volta, quando si ha bisogno di conoscere meglio un sito dal quale non si è mai comprato nulla.

Controllare sempre i riferimenti della piattaforma

Ovviamente l’ascoltare i pareri altrui può permettere di comprendere in modo immediato le qualità di un negozio online: allo stesso modo, però, con qualche accortezza si può già capire da una prima occhiata se si ha di fronte una piattaforma affidabile o se è meglio girare a largo. Oltre agli e-commerce appartenenti alle catene di maggiormente note, si possono spesso trovare altri negozi specializzati poco conosciuti: è importante controllare che siano presenti i classici riferimenti propri di negozi simili, come numeri di telefono, sede, mail e partita IVA; è importante buttare un occhio anche su quelli che sono i metodi di pagamento, che possono essere tracciabili o meno, evitando in questo modo ogni tipo di truffa.

Conveniente? Sì, ma non troppo

Molto spesso a balzare sotto gli occhi degli utenti sono offerte che sembrano avere dell’incredibile: sconti proposti magari sulle ultime tecnologie nel mondo dell’elettronica, oppure articoli venduti in grandi quantità a prezzi davvero bassi. Bisogna sempre essere coscienti di quello che c’è dietro un determinato prezzo e di quanto sia difficile che questo venga proposto al ribasso da siti poco conosciuti: un prezzo troppo basso rispetto alla concorrenza deve sempre far scattare un campanello d’allarme; aiutandosi consultando recensioni di altri utenti è possibile capire se si ha a che fare con una piattaforma onesta o se questa stia cercando di truffare dei malcapitati.

Sfruttare sistemi aggiornati

L’ultima accortezza da seguire per navigare in rete in modo sicuro e poter quindi effettuare anche acquisti in tranquillità è quella di utilizzare browser e sistemi antivirus aggiornati all’ultima versione. Mantenere la macchina al sicuro da tante tipologie di software malevoli che possono infettare il PC è oggi una necessità sempre più impellente. Il web costituisce un’importante risorsa, ma come tale deve anche essere trattata con la dovuta attenzione per poter avere in mano uno strumento sicuro in ogni suo aspetto.