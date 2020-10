Perché scegliere le soluzioni CRM di ITTweb 

COMUNICATO STAMPA

Credits ittweb

Perché approfittare delle soluzioni CRM proposte da ITTweb, azienda verticale sullo sviluppo di progetti eCommerce Magento 2 con tecnologia Progressive Web App? Quali sono i vantaggi e come funzionano? Grazie al CRM, informazioni, flussi e processi aziendali diventano finalmente a portata di mano in ogni momento.

È una piattaforma software che consente di coordinare ogni intervento relativo a marketing, vendita, assistenza, qualità, gestione progetti e risorse umane. Sono attività anche molto diverse fra loro ma che devono essere ottimizzate, mettendo in relazione i vari reparti e relativi specialisti impegnati in azienda.

L’obiettivo è semplice quanto rilevante: crescere in termini di efficienza. Per questo vtenext ha lanciato un motore per la gestione dei processi, che permette di mappare nel CRM i vari flussi che interessano il cliente. Vengono così conferiti compiti e task alle diverse figure di riferimento attraverso processi automatici.

vtenext permette una personalizzazione di ogni campo dei moduli e la possibilità di crearne di nuovi, a seconda delle necessità del caso. Le operazioni sono facili da eseguire, merito di un’interfaccia di configurazione semplice e intuitiva.

È proprio la capacità di automatizzare i processi aziendali a rappresentare il valore fondante di vtenext. Ricorrendo al motore BPM, vtenext consente di definire ogni processo aziendale con una gestione tanto semplice quanto performante.

I risvolti positivi riguardano l’intera azienda sotto vari aspetti. Dalla significativa riduzione degli errori umani nell’esecuzione delle procedure all’incremento della velocità di esecuzione dei compiti. Passando per monitoraggio dell’intero ciclo operativo (individuando lo stato di ogni singola fase), riduzione dei tempi di apprendimento di nuove procedure, maggior interazione tra le varie business unit aziendali e molti altri benefici.

La collaborazione tra ITTweb e vtenext

Sono flessibilità, accesso gerarchico e tracciato ad ogni singolo contenuto a fare di vtenext la risorsa perfetta per presidio operativo dei flussi previsti per il GDPR. La partnership tra ITTweb e vtenext va avanti da oltre 10 anni, durante i quali sono stati realizzati, tra tanti prestigiosi progetti:

Modulo di Integrazione Certificato per Zucchetti Ad-Hoc Revolution;

Modulo di Integrazione Certificato per NTS Business CUBE;

Modulo di Integrazione Certificato per MAGNEWS;

Modulo di Integrazione Certificato per MailChimp;

Modulo di Integrazione Certificato per Magento;

Processo di Gestione e Tracciatura Non Conformità (Moduli + BPMN) – Sistema Qualità;

Processo di Gestione e Tracciatura del Personale (Moduli + BPMN) – GDPR;

Processo di Gestione e Tracciatura degli obblighi Contrattuali (Moduli + BPMN) – GDPR.

Come scoprire, in dettaglio, le soluzioni CRM? Semplice, visita subito https://ittweb.net/ e ottimizza i processi nella tua azienda!

COMUNICATO STAMPA