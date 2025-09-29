Stendere il bucato, soprattutto di inverno, può essere davvero problematico. Se non si ha un’asciugatrice e si vogliono stendere i vestiti appena lavati all’interno, spesso si usa lo stendino tradizionale, quello che tutti conosciamo e che occupa davvero moltissimo spazio, sia quando viene riposto che utilizzato. Sarà per questo che è diventato un sistema obsoleto, che quasi nessuno usa più, al suo posto sembra di essere di grande tendenza una soluzione salvaspazio.

Una vera e propria “manna dal cielo” per chi ha difficoltà a muoversi in casa quando lo stendino tradizionale è aperto e per chi ha voglia di recuperare spazio. Una soluzione che viene sempre più utilizzata, oltre a essere comoda e funzionale, dà anche un tocco di stile alla casa.

Come stendere il bucato? La soluzione di tendenza, comoda e pratica

Si chiama stendino verticale ed è il nuovo modo per stendere il bucato in casa, senza usare più il vecchio sistema tradizionale. In generale sono i modelli pieghevoli quelli che ormai vanno per la maggiore, in un’epoca in cui le case sono sempre più piccole e recuperare spazio anche solo per muoversi diventa qualcosa di vitale, sono stati ideati moltissimi sistemi per “riuscire in quest’impresa”.

E gli stendini pieghevoli, o comunque quello verticale, rientrano sicuramente nella lista di queste novità da sfruttare. Il modello in foto, ad esempio, oltre a essere comodo e capiente, anche uno stile piuttosto elegante. Perfetto anche da usare in un soggiorno, può essere usato per stendere gli abiti bagnati quando fuori piove o fa freddo.

Esistono un’infinità di modelli di stendini pieghevoli, quelli verticali sono senza ombra di dubbio i preferiti per chi non ha molto spazio. Sviluppandosi in altezza e non in larghezza non occupano una grande parte di stanza, ma sono comunque molto capienti e si può, quindi, stendere una grande quantità di bucato. Gli stendini verticali ci sono in alluminio, dallo stile moderno e leggerissimi, quindi facili da muovere, ma anche in plastica o legno.

Ci sono poi i piccoli stendini dotati di due ganci per essere appesi a un termosifone o alla ringhiera di un balcone, verso l’interno e non l’esterno, così da evitare di esporre il bucato alle intemperie. Con il passare degli anni sono arrivati sul mercato un’infinità di sistemi innovativi per stendere il bucato, che si discostano dallo stendino tradizionale, colonne con rotelle per muoverli con facilità in casa, quelli verticali, quelli mini e chi ne ha più ne metta.