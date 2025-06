Con le temperature già alte, si ha voglia di mare, di piscina e di divertimento. Trascorrere una giornata in acqua, giocando con la propria famiglia e gli amici è il sogno di tutti, ma spesso, ci si rinuncia per il costo di alcuni accessori che, per divertirsi al mare, sono davvero essenziale.

Acquistare, ad esempio, un gommone può pesare notevolmente sul bilancio economico di una famiglia che, in alcuni casi, deve rinunciare a qualcosa per poter acquistare tutto ciò che serve per regalare momenti di svago non solo ai più piccoli, ma anche agli adulti.

Per andare incontro alle esigenze di tutte le famiglie, Lidl propone una serie di prodotti in offerta a prezzi davvero imperdibili.

Tutti in acqua con le super offerta Lidl

Per i genitori di bambini, trascorrere una giornata al mare è tutto fuorché rilassante. correre dietro ai bambini in spiaggia equivale ad una giornata di lavoro ma con gli accessori giusti è possibile potersi concedere un po’ di riposo sotto il mare. Da Lidl, infatti, sono in offerta due modelli di piscina per bambini che si possono sistemare sulla sabbia, ma anche nel giardino di casa.

I prezzi variano in base al modello e vanno da 4,99 a 9,99 euro. A soli 1,49 euro, invece, si possono portare a casa diversi modelli di braccioli mentre per le bambine che amano essere super femminili anche al mare avendo gli accessori giusti, si può optare per i braccioli a 2,99 euro.

Dopo un bagno in mare, non c’è nulla di più bello che stendersi sul bagnasciuga e godersi una sana vacanza. Per evitare il contatto diretto con la sabbia, da Lidl è in vendita la stuoia relax da spiazza, disponibile in diversi colori e in vendita a 11,99. Con lo stesso prezzo si può acquistare anche una coperta da pic-nic che può essere utilizzata anche nel giardino di casa o in riva al lago.

Per gonfiare piscine, bracciali e ciambelle, poi, è fondamentale avere un altro accessorio ovvero la pompa o la pompa a piede. Entrambe le trovate in offerta da Lidl a soli 6,99 euro.

Tutti i prodotti elencati e che vedete rappresentati anche nella foto in alto, saranno in offerta in tutti i punti vendita Lidl da lunedì 9 giugno 2025 fino ad esaurimento scorte. Non perdete tempo, dunque: recatevi nel punto vendita Lidl più vicino a voi e approfittate di tutte le offerte per godervi una vacanza tranquilla e divertente.