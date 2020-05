Come adottare una mucca a distanza e vivere felici

Le mucche sono proprio bellissime: placide, intelligenti, assolutamente utili, sono capaci di tranquillizzare con un solo sguardo anche i più facinorosi. Ecco perché riteniamo importante l’iniziativa della Cooperativa Peralba di Costalta, in provincia di Belluno, volta ad aiutare i produttori in difficoltà ai tempi del Covid-19: Adotta una mucca.

Chiariamo subito che si tratta di un’adozione a distanza, non dovete ospitare il voluminoso animale nel vostro appartamento: scegliendo una delle tipologie di adozione, riceverete mensilmente a casa burro e formaggio fatto dal latte della “vostra” mucca!

“Adottando una delle nostre Mucche ci aiuterai a continuare la nostra attività in questo bellissimo ma difficile territorio, con la tua adozione noi potremo continuare ad accudirla al meglio, a darle solo alimenti di alta qualità e potremo continuare a fargli produrre il nostri buonissimi prodotti caseari. Avrai la possibilità di scegliere se adottarla per un anno, sei mesi oppure per un solo mese.

Riceverai un bellissimo attestato di adozione della tua Mucca preferita, con la descrizione, i dettagli anagrafici e la sua foto, potrai sapere quando la tua Mucca quando sarà al pascolo in estate, in una delle meravigliose malghe della Val Visdende, ma soprattutto, per ringraziarti del tuo gesto, ogni mese ti manderemo una selezione di quello che Lei ha prodotto.”

Le tipologie di adozione comprendono vari pacchetti: si va da quello base che costa 39 € al mese a quelli estesi, da 219 € per 6 mesi o 409 € per un anno. In cambio, i lattai adottivi riceveranno mezzo kg di burro artigianale, un kg di Formaggio Latteria (la stagionatura dipende da quando adotti l’animale) e una caciotta da 1 kg prodotta dalla Cooperativa Peralba Costalta. I sapori dei prodotti cambieranno con l’andare del tempo, a seconda delle stagioni e del nutrimento della “vostra” mucca.

L’iniziativa è piaciuta così tanto che sul sito ufficiale sembra che al momento le richieste siano sospese per eccesso, ma riprenderanno al più presto possibile e vi daranno modo di gustare prodotti artigianali. In più, darete una mano concreta per mantenere una tradizione importante.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI, VISITATE IL SITO UFFICIALE