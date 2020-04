La challenge del Getty Museum: ricrea a casa tua un’opera d’arte con persone e oggetti

Ogni giorno ce n’è una nuova: per ingannare il tempo, oltre a continuare a preparare torte, visitare musei online, leggere mille fumetti, giocare a The Sims o (magari) studiare, puoi raccattare gli oggetti che hai in casa per ricreare la tua opera d’arte vivente.

La proposta è del Getty Museum di Los Angeles, che ha lanciato una sfida divertente per intrattenere e coinvolgere il pubblico a casa. Ha sfidato gli appassionati di arte a pubblicare foto di sé stessi in cui ricreano, con oggetti e persone, le loro opere d’arte preferite.

“Scegli la tua opera d’arte preferita, trova tre cose in giro per la casa e ricrea l’opera con questi oggetti“, si legge su Twitter. Le persone hanno risposto con molto entusiasmo e hanno inondato i social con le loro interpretazioni artistiche delle opere. Di seguito alcune delle più esilaranti.

