Ecco le buone notizie per i bilanci di fine anno

Tra pochissimo finisce un anno e ne inizia uno nuovo. Se siete tra quelli che fanno il bilancio di fine anno e che devono capire come è andata, vi segnaliamo un progetto grafico che vi aiuterà a vedere il bicchiere mezzo pieno. Si chiama “Beautiful News” ed è una collezione di buone notizie, trend positivi, statistiche e fatti che mostrano un certo miglioramento.

Le notizie sono state raccolte dai ragazzi di Information is Beautiful un gruppo di grafici, giornalisti e artisti, capitanati dal londinese David McCandless, che hanno fatto della data visualization la loro ragione di vita. Ogni notizia, infatti, è trasformata in un’infografica semplice e chiara, in cui i dati sono sempre fondamentali e tutte le fonti sono sempre citate con precisione.

Qualche esempio: criminalità in calo, meno fumatori, meno pellicce in vendita, diminuiscono le piogge acide, più uguaglianza di genere, il cancro viene sconfitto sempre più spesso, riduzione della povertà, etc. etc. ce ne sono per tutti i gusti ed è una raccolta che viene aggiornata quotidianamente. Le trovate anche su Facebook, eccone un paio:

Il gruppo di Information is Beautiful ha già realizzato dei libri, anche tradotti in italiano, che raccolgono le loro migliori infografiche, ma questa sotto-raccolta va oltre perché le buone notizie spesso passano inosservate, restano non celebrate e nascoste, quindi è giusto dargli un po’ di importanza.

Come dicono sul sito di Beautiful News: “Le cose belle capitano, in tutto il mondo, grazie anche all’ingenuità umana, all’ostinazione e alla collaborazione” e noi siamo d’accordo. Qui sotto il link al sito, fateci un giro e perdetevi nelle buone notizie!

[Fonte Beautifulnews]