Trova la tua residenza d’artista in tutto il mondo grazie a questo sito

Esiste un sito che trova la vostra residenza d’artista in tutto il mondo, seguendo le vostre esigenze. Intanto le basi: cos’è una residenza artistica? A dispetto del nome non è un museo, bensì una casa/studio in cui l’artista possa trovare pace e ispirazione per la propria arte, un luogo accogliente per la creatività e per produrre i propri lavori.

Spesso le residenze sono messe a disposizione da enti, comuni o privati tramite bandi, ma c’è un modo più semplice per trovare il proprio domicilio temporaneo per creare arte: www.artresidencyswap.com. L’intento del sito è quello di trovare le residenze d’artista in tutto il mondo, poterle confrontare e dare agli utenti tutte le informazioni di cui hanno bisogno per mettersi in contatto con le location.

Nella home potete selezionare gli Stati nel mondo in cui vorreste vivere o lavorare, poi potete filtrare la vostra ricerca se cercate una casa o uno studio, e poi ancora: possibilità del wi-fi, fumare sì o no, studio condiviso o personale, studio con cucina, possibilità di bicicletta, possibilità di fare rumore eccezionale o di lavorare in condizioni di assoluto caos, accesso ai disabili, studio con accesso h24, casa con aria condizionata, televisione, ascensore etc.

pixabay

Grazie a questi filtri di ricerca potrete abitare la casa o lavorare nello studio perfetto per voi e per la vostra creatività, senza aver paura di rompere le regole, semplicemente cercando quello che più vi rappresenta. Al momento, sul sito ci sono 3 residenze italiane: Sibilla’s Point in un borgo medievale toscano, perfetto per chi ama il silenzio e la privacy, My lovely place in Rome, un appartamento molto illuminato nella Capitale e Bivacco Tanuk, una casa ufficio immersa nella natura in Emilia Romagna, ma non è tutto.

Il sito infatti è aperto a chiunque voglia mettere a disposizione una residenza d’artista e punta a diventare il database più completo. Selezionale lo Stato oppure fatevi guidare dalle vostre esigenze per trovare lo spazio perfetto per voi in tutto il mondo, poi create ciò che volete!