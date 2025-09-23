L’inizio della nuova stagione di Amici avrà la sua prima puntata il 28 settembre. E c’è una notizia in particolare che i milioni di telespettatori del talent ideato e condotto da Maria De Filippi attendevano.

La nuova edizione di Amici parte quindi con molte attese e novità. La puntata inaugurale andrà in onda domenica 28 settembre, ma il lavoro dietro le quinte è già iniziato con le riprese della selezione degli allievi. Quest’anno il programma promette di portare nuove sfide, tanto talento e sicuramente tante emozioni, con il ritorno di docenti amati dal pubblico e l’ingresso di nuovi volti pronti a conquistare la scuola.

Amici: la grande novità

Lorella Cuccarini ha ufficialmente confermato il suo ritorno nel cast come insegnante di canto per il quarto anno consecutivo. La storica docente ha annunciato la notizia sui suoi social, esprimendo tutta la sua felicità e l’entusiasmo per il nuovo anno, dicendo: “Tra poco, si ricomincia. Siete pronti? Io non vedo l’ora”. Con questa conferma, Lorella si unisce ancora una volta a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, confermando la sua posizione all’interno della storica commissione di insegnanti di canto.

La conferma di Lorella Cuccarini segna un segno di continuità in un’edizione che si preannuncia ricca di novità e colpi di scena. Mentre Lorella Cuccarini e altri docenti storici sono riconfermati, la novità più importante riguarda il cambiamento nella commissione interna. Deborah Lettieri non sarà più parte del corpo docente, e a sostituirla, secondo alcune indiscrezioni, sarà Veronica Peparini. Oltre ai già citati Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per il canto, sono stati riconfermati anche Emanuel Lo e Alessandra Celentano per il ballo, continuando a mantenere un equilibrio tra esperti del canto e del ballo nella formazione della scuola.

La registrazione della prima puntata di Amici 25 avverrà giovedì 25 settembre, ma il pubblico dovrà attendere fino alla domenica successiva per vedere la puntata in onda su Canale 5. Durante questa registrazione, saranno selezionati i nuovi allievi che entreranno nella scuola. Alcuni nomi sono già circolati online e potrebbero essere i nuovi talenti che si esibiranno davanti ai docenti. Tra gli aspiranti allievi più chiacchierati ci sono Michelle Cavallaro, ex volto de Il Collegio e star di TikTok, Kora, Matteo Della Vecchia, Plasma 8003

Secondo le voci che circolano, questi ragazzi avranno buone possibilità di entrare nella scuola di Amici, ma sarà solo dopo la registrazione della puntata che il pubblico avrà conferma della loro partecipazione.