La decima stagione de Il Paradiso delle Signore, prevista su Rai 1 a partire dall’8 settembre 2025, promette di riservare ai telespettatori numerose sorprese tra cambiamenti nel cast e trame ricche di intensità emotiva.

Tra le novità più significative spiccano l’uscita di scena di Salvatore Amato, uno dei personaggi più amati e storici della soap, e un futuro ancora incerto per Elvira Gallo, che alimenta la curiosità e il dibattito tra i fan. Restano confermati personaggi pilastro come Umberto, Adelaide e Marcello, pronti a mantenere vivo il cuore narrativo del grande magazzino più famoso della televisione italiana.

Il personaggio di Salvatore Amato, interpretato da Emanuel Caserio, saluterà Milano in seguito alla nascita del suo primogenito, Andrea Maria. Nonostante l’uscita di scena sia confermata, i dettagli che riguardano il suo addio rimangono ancora avvolti nel mistero.

Per quanto riguarda Elvira Gallo, interpretata da Clara Danese, la sua sorte nella nuova stagione è tuttora incerta. Secondo alcune indiscrezioni, il ruolo di Elvira potrebbe subire un ridimensionamento, mentre altre ipotesi narrano di scelte cruciali che la vedranno protagonista sia sul piano sentimentale che professionale. La sua permanenza o partenza sembra strettamente legata agli sviluppi legati a Salvatore, creando un intreccio che manterrà alta l’attenzione del pubblico.

Nuovi ingressi e ritorni di rilievo nel cast della stagione 10

L’arrivo della decima stagione porterà anche una ventata di novità con l’ingresso di nuovi personaggi destinati a scuotere gli equilibri del Paradiso.

Tra le new entry più attese ci sono:

Fulvio Rinaldi (Simone Montedoro), un uomo dal passato complesso con segreti legati all'imprenditoria milanese.

Caterina Rinaldi (Iuliana Calcatinci), una nuova Venere che promette di portare freschezza e tensioni sentimentali.

Johnny Pastore (Mirko Lorusso), giovane ribelle della scena beat, pronto a movimentare le giornate nel grande magazzino.

Scandali e nuove sfide per la famiglia Guarnieri e la famiglia Amato-Gallo

La nuova stagione non sarà solo caratterizzata dai cambiamenti nel cast, ma anche da trame avvincenti e ricche di tensione.

Tra gli eventi più scottanti si annovera uno scandalo che scuoterà la famiglia Guarnieri, con Marta coinvolta in prima persona, mettendo a dura prova gli equilibri tra i protagonisti. Nonostante le difficoltà, Marta potrà contare sul sostegno del fidanzato Enrico, elemento fondamentale per la sua tenuta emotiva.

Dal punto di vista della famiglia Amato-Gallo, uno degli snodi narrativi più importanti riguarderà il figlio di Salvatore ed Elvira, Andrea Maria, afflitto da una tosse persistente e inspiegabile che lascia presagire un problema di salute delicato e complesso da affrontare. Il battesimo del bambino rappresenterà un evento centrale che unirà i personaggi del grande magazzino, segnando un momento di coesione e speranza.